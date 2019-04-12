"Унизительно и некрасиво": эксперт рассказал, почему Порошенко достал из нафталина кума Путина

Виктор Медведчук и Владимир Путин

Заявление Петра Порошенко об неэффективности Виктора Медведчука на минских переговорах, с которым он обратился в СБУ - это попытка снять с себя ответственность. Об этом в комментарии Главреду заявил дипломат, руководитель Фонда "Майдан иностранных дел" Богдан Яременко.

"Президент, как обычно, сначала перетягивает на себя права. А потом пытается снять с себя ответственность. Медведчук рассказывал, что Порошенко просил его о переговорах с Путиным. И тогда президент не спрашивал об этом у СБУ. Поэтому он полностью может отстранить его самостоятельно, если контролирует этот процесс. Или он просто не знает, что происходит на переговорах, тогда он плохой главнокомандующий и плохой президент", - отметил эксперт.

По словам Яременко, скорее всего разговор идет просто о том, чтобы переложить на своих подчиненных ответственность за свои решения. "Это конечно же унизительно и не очень красиво", - заявил он.

Читайте также"Выходят на арену силачи": экс-сбушник объяснил, почему Порошенко "сливает" МедведчукаОтвечая на вопрос, почему именно сейчас возник этот вопрос дипломат сказал:

"Это выборы, тут не может быть двух мнений. Он понимает, что проиграл. И впопыхах хватается за все, за что его критиковали раньше. И, как всегда, он пытается демонстрировать прогресс, а не решать вопросы. И процедурой, и процессом заменяет конечный результат".

Виктора Медведчука действительно нельзя отстранить от должности кума президента России Владимира Путина. И это единственный его статус, и единственное, что ценно самому Путину, отметил Яременко.

"Все остальное не имеет никакого значения. Он - человек без политического влияния, без какой-либо поддержки людьми в Украине. Он - ноль.И политический вес ему дает только кумовство с Путиным, на котором он спекулирует. И этой "почетной должности" его не лишишь", - резюмировал он.

Напомним, ранее Петр Порошенко потребовал от СБУ рассмотреть целесообразность участия Виктора Медведчука в переговорах с Россией по освобождению украинских заложников и военнопленных.