"Доложить мне завтра": Порошенко поручил СБУ разобраться с Медведчуком

Порошенко потребовал за сутки проверить деятельность Медведчука за несколько лет / Reuters

Президент Петр Порошенко потребовал от СБУ в течение суток рассмотреть целесообразность участия Виктора Медведчука в переговорах с Россией по освобождению украинских заложников и военнопленных.

"Де-факто господин Медведчук представляет РФ и Путина. Мотивация для чего это было? Потому что это был единственный канал связи с Путиным, который оказался неэффективным. Это не является компетенцией господина Медведчука определять, что и как делать Украине", - заявил он в эфире Радио НВ.

По словам главы государства, в переговорах между Россией и Украиной Медведчук должен был способствовать скорейшему освобождению украинцев из российских тюрем.

Читайте такжеБойко прокомментировал свой вояж с Медведчуком в Москву"Последний раз это произошло в декабре 2017 года. Назвать это эффективным точно нельзя", - отметил президент.

Порошенко заявил, что требует от СБУ оценку деятельности Медведчука в украинско-российских переговорах. Расследование ведомство должно провести в течение суток.

"Я обращаюсь к СБУ рассмотреть возможность целесообразности дальнейшего использования господина Медведчука в формате гуманитарной группы для освобождения заложников, если его функционирование является неэффективным, доложить мне завтра", - заявил глава государства.

Напомним, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что Владимир Путин встречался с украинским политиком и бизнесменом Виктором Медведчуком.

Как известно, это не единственный визит Медведчука в Россию. Ранее он с Юрием Бойко осуществил визит на самолете в Москву - ради проведения встречи с российским премьером Дмитрием Медведевым и главой Газпрома Алексеем Миллером.

Позднее в Кабмине отреагировали на вояж Бойко и Медведчука в Москву, дав указание компетентным органам проверить всю ситуацию.