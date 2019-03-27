Взять и проверить: в Кабмине отреагировали на вояж Бойко и Медведчука в Москву

Здание Кабмина / УНИАН

Глава правительства Украина Владимир Гройсман дал поручение всем компетентным службам проверить, каким образом кандидат в президенты Украины Юрий Бойко и политик Виктор Медведчук осуществили запрещенный законодательством прямой авиационный перелет из Киева в Москву.

С таким заявлением он выступил во время очередного заседания Кабмина, сообщает УНН. "Я просил бы выяснить, поручение правительства - Госавиаслужба, Укравиарух, пограничники, все - проверить, кто действовал, в каких пределах и где были допущены нарушения закона Украины (относительно запрета на прямые перелеты между Украиной и Россией - Главред) с соответствующим реагированием и информированием Кабинета министров Украины", − заявил Гройсман.

До этого на заседании выступил глава МВД Арсен Аваков, который отметил, что политики летали в Москву прямым авиарейсом из аэропорта Киев (Жуляны) и возвращались аналогичным путем в Украину.

"В нарушение закона Украины о запрете авиационного сообщения с Российской Федерацией, в нарушение санкций Украины, мы имели 22.03 перелет господина Бойко, направленный Киев (Жуляны) - Москва, 12:50, Москва - Киев (Жуляны), 23:18", − отметил чиновник.

Напомним, Юрий Бойко и Виктор Медведчук 22 марта осуществили вояж в Москву, где провели встречу с российским премьером Дмитрием Медведевым и главой Газпрома Алексеем Миллером. Во время мероприятия обсуждались вопросы транзита газа в Европу и сниженные цены на "голубое" топливо для Украины. Однако в украинской госкомпании Нафтогаз в ироническом тоне прокомментировали скидки на газ, предложенные РФ Бойко и Медведчуку. Далее, сам кандидат в президенты Украины прокомментировал свой вояж с Медведчуком в Москву. Затем генпрокурор Юрий Луценко пригрозил уголовными делами из-за этого вояжа.

