"Есть вопросы": Луценко пригрозил уголовными делами из-за вояжа Бойко и Медведчука в РФ

Виктор Медведчук / Reuters

В связи с поездкой кандидата в президенты Юрия Бойко и лидера Украинского выбора Виктора Медведчука в Россию Генпрокуратура зарегистрирует уголовное производство.

По словам генерального прокурора Юрия Луценко, "законная реакция не замедлит быть".

"Сегодня будет зарегистрировано производство о незаконном пересечении границы. Но вопросы есть не только к аэрослужбе, но и к пограничной службе, которая выпустила этих лиц вопреки установленному порядку", - подчеркнул он во время заседания Кабинета министров.

Напомним, президент Петр Порошенко обвинил Бойко и Медведчука в том, что они "ползали на коленях перед Путиным".