"Ползают на коленях": Порошенко накинулся на засветившихся в РФ Бойко и Медведчука

Юрий Бойко и Виктор Медведчук "засветились" в РФ / platform.org.ua

Кандидат в президенты Юрий Бойко и лидер Украинского выбора Виктор Медведчук во время визита в Россию обсуждали как снова подсадить Украину на российскую газовую иглу, заявил президент Украины Петр Порошенко.

"Они уже союзы обсуждают, которые будут созданы после президентских выборов, после парламентских выборов, и они сейчас уже все утверждают, что все объединятся. Против кого они объединятся? Против Украины, против каждого из нас", - сказал Порошенко на совете регионального развития в субботу.

По его словам, представители одних политических сил поехали в Москву, а представители других политических сил готовы в Украине стать на колени перед президентом Российской Федерации.

"Что они поехали туда вымаливать? Какие экономические интересы? Что они со слезами на глазах, протянув руки, ползли на коленях и просили у Путина? Эти поползли, а другие - тут с экранов телевидения информируют, что они тут станут на колени и будут плакать. Друзья, хочу напомнить всем – Москва слезам не верит", – сказал Порошенко.

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Он уверен, что президент РФ Владимир Путин, убедившись, что не может победить Украину на фронте, хочет изменить ее изнутри и сменить власть.

"Москва видит силу НАТО и она не отважится напасть на силу альянса. Москва видит сильную украинскую армию и понимает, что цена за безответственное решение широкой агрессии против нашего государства значительно возрастет, а у Путина поэтому есть план изменить тактику - не через победу на фронте – она уже для него невозможна, а сменить власть в Украине изнутри, поскольку тогда станет возможным и изменение нашего европейского и евроатлантического курса", - отметил Порошенко.

Ранее сообщалось о том, что СБУ намерена расследовать визит Бойко и Медведчука в Москву и их встречу с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым и главой Газпрома Дмитрием Миллером.