"Возможна связь с предупрежденным терактом": в СБУ прокомментировали визит Медведчука и Бойко в Москву

В СБУ считают, что Бойко и Медведчука пригласили в Москву с особым расчетом / скриншот из видео

Служба безопасности намерена расследовать в правовом поле визит кандидата в президенты Юрия Бойко и его соратника по политсиле Виктора Медведчука в Москву и их встречу с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым и главой Газпрома Дмитрием Миллером.

"Вместе с тем, мы не исключаем возможную опосредованную связь этого события с предупрежденным СБУ в Харькове террористическим актом в метрополитене", - сказано на странице СБУ в Facebook.

В ведомстве цитируют своего главу Василия Грицака, который утверждает, что спецслужбы РФ пытаются отвлечь внимание от раскрытых коррупционных схем подкупа избирателей в интересах удобного Кремлю кандидата.

По словам Грицака, Россия пытается переключить внимание украинских силовиков, чтобы привести к власти на выборах выгодного своим интересам президента.

Напомним, в НАК Нафтогаз прокомментировали встречу Бойко и Медведчука с премьером РФ Дмитрием Медведевым и лавой Газпрома Алексеем Миллером.