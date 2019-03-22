"Возможна связь с предупрежденным терактом": в СБУ прокомментировали визит Медведчука и Бойко в Москву

В ведомстве обещают дать правовую оценку резонансному инциденту.
Служба безопасности намерена расследовать в правовом поле визит кандидата в президенты Юрия Бойко и его соратника по политсиле Виктора Медведчука в Москву и их встречу с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым и главой Газпрома Дмитрием Миллером.
"Вместе с тем, мы не исключаем возможную опосредованную связь этого события с предупрежденным СБУ в Харькове террористическим актом в метрополитене", - сказано на странице СБУ в Facebook.
В ведомстве цитируют своего главу Василия Грицака, который утверждает, что спецслужбы РФ пытаются отвлечь внимание от раскрытых коррупционных схем подкупа избирателей в интересах удобного Кремлю кандидата.
По словам Грицака, Россия пытается переключить внимание украинских силовиков, чтобы привести к власти на выборах выгодного своим интересам президента.
Напомним, в НАК Нафтогаз прокомментировали встречу Бойко и Медведчука с премьером РФ Дмитрием Медведевым и лавой Газпрома Алексеем Миллером.