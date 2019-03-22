"Хоть бы демпинговали по-человечески": в Нафтогазе ответили на газовое предложение Медведчука

В Нафтогазе ответили на новое газовое предложение / 112.ua

Украина закупает газ в Евросоюзе дешевле, чем предлагает Виктор Медведчук по прямому контракту с Россией.

Таким образом в НАК Нафтогаз прокомментировали встречу Юрия Бойко и Медведчука с премьером РФ Дмитрием Медведевым и лавой Газпрома Алексеем Миллером."Также интересно, что господин Медведчук говорит о поставках газа по цене $240—260 за тысячу кубометров. Мы покупали на открытых торгах в ЕС в марте по цене в среднем $226 за тысячу кубометров. А на апрель цена снизилась до уровня около $217. У нас же тут выборы вот-вот, господин Путин! Вы бы уже хоть демпинговали по-человечески", — рассказали в Нафтогазе.

В НАК также напомнили, что Газпром задолжал $2,8 млрд компенсации.

"А еще нам интересно, не забыл господин Бойко обсудить судьбу вышек своего имени, которые Россия украла у нас в Черном море. Напомним, суд в Гааге признал Россию виновной в незаконном захвате наших активов и приступил к определению объема компенсации", - добавили в Нафтогазе.

Напомним, ранее в России сочли транзит газа через Украину "самым дорогим". Позднее в СМИ появилась информация о том, что РФ и Венгрия договорились о поставках газа в обход Украины.