Песков рассказал о встрече Путина и Медведчука

Медведчук снова летал в Москву, где встретился с Путиным / Фото: Reuters

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что Владимир Путин встречался с украинским политиком и бизнесменом Виктором Медведчуком.

В комментарии РИА Новости он озвучил тему встречи, которая касалась освобождения захваченных в Керченском проливе украинских моряков из российской тюрьмы.

"У меня сегодня утром спрашивали, был ли Медведчук в последнее время. Я уточнил. Да, был. Действительно он приезжал", - добавил Песков.

Как известно, это не единственный визит Медведчука в Россию. Ранее он с Юрием Бойко осуществил визит на самолете в Москву - ради проведения встречи с российским премьером Дмитрием Медведевым и главой Газпрома Алексеем Миллером.

Позднее в Кабмине отреагировали на вояж Бойко и Медведчука в Москву, дав указание компетентным органам проверить всю ситуацию.