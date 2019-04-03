В Госавиаслужбе объяснили, почему разрешили Бойко и Медведчуку вояж на самолете в РФ

Виктор Медведчук и Юрий Бойко / коллаж УП

Работники Государственной авиационной службы не вышли из рамок своей компетенции, когда разрешили вылететь в Москву чартерным рейсом нардепу/кандидату в президенты Юрию Бойко и политику Виктору Медведчуку.

С таким заявлением в среду, 3 апреля, выступил глава отдела информационно-аналитического обеспечения Госавиаслужбы Игорь Зелинский, сообщает "Укринформ".

"Решая вопрос о предоставлении разрешений на выполнение соответствующих полетов работники Госавиаслужбы действовали исключительно в пределах компетенции и на основании тех нормативно-правовых актов, регламентирующих соответствующие процедуры", - сказал он.

Напомним, Юрий Бойко и Виктор Медведчук 22 марта совершили визит на самолете в Москву - ради проведение встречи с российским премьером Дмитрием Медведевым и главой Газпрома Алексеем Миллером. Так они обсуждали вопросы транзита газа в Европу и снижение цены на "голубое" топливо для Украины. Однако в украинской госкомпании Нафтогаз в ироническом тоне прокомментировали скидки на газ, предложенные РФ Бойко и Медведчуку. Далее, сам кандидат в президенты Украины прокомментировал свой вояж с Медведчуком в Москву. Затем генпрокурор Юрий Луценко пригрозил уголовными делами из-за этого вояжа.

Позднее в Кабмине отреагировали на вояж Бойко и Медведчука в Москву, дав указание компетентным органам проверить всю ситуацию.

В свою очередь, пограничники рассказали, почему выпустили в Москву Бойко и Медведчука.