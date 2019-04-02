За полет Бойко и Медведчука в Москву будут отвечать пограничники и авиаслужба

Бойко и Медведчук вылетели в Москву из Киева, несмотря на запрет авиасообщения между странами / Сайт правительства РФ

Государственное бюро расследований инициировало возбуждение уголовного дела против сотрудников Госпогранслужбы и Госавиационной службы в связи с полетом из Киева в Москву нардепа Юрия Бойко и лидера движения Украинский выбор Виктора Медведчука.

Как сообщили в пресс-службе ГБР, следователи предполагают, что при выдаче разрешения на пересечение воздушной границы с РФ могли быть злоупотребления властью и служебными полномочиями.

По факту уголовного правонарушения начато расследование. Дело расследует управление ГБР по Киеву.

Напомним, что Тимошенко заявила, что президент Петр Порошенко лично дал разрешение Юрию Бойко и Виктору Медведчуку на визит в Россию и встречу в Москве с премьером РФ Дмитрием Медведевым и главой Газпрома Дмитрием Миллером.

Как ранее собщалось, 22 марта в резиденции российского премьера в Подмосковье премьер-министр РФ Дмитрий Медведев и глава "Газпрома" Алексей Миллер встретились с Бойко и Медведчуком. Было заявлено, что на встрече обсуждались вопросы взаимодействия в газовой сфере. Бойко отметил, что готов предложить России варианты продления транзитного газового контракта, поскольку действующая власть Украины "не проявляет активности" в решении этого вопроса. Президент Петр Порошенко осудил визит в Москву Бойко и Медведчука.