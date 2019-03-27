Пограничники рассказали, почему выпустили в Москву Бойко и Медведчука

27 марта 2019, 15:46

Информацию озвучил спикер Госпогранслужбы Олег Слободян.

Госпогранслужба
Госпогранслужба. Иллюстративное фото / УНИАН

В Госпогранслужбе заявили, что в компетенцию ведомства не входит выдача разрешений или запретов на вылет самолетов.

Именно так спикер ведомства Олег Слободян прокомментировал заявление генпрокурора Юрий Луценко о том, что пограничники выпустили Бойко и Медведчука в Россию "вопреки установленному порядку".

"Инспекторы Государственной пограничной службы принимают решение о предоставлении разрешения гражданам на пересечение границы после проверки документов, которые такое право предоставляют. Если документы действительны и в отношении данного гражданина нет ограничений в пересечении границы со стороны других правоохранительных органов - он может пересечь границу. Что касается разрешения на вылет воздушных транспортных судов, то этот вопрос не в компетенции Госпогранслужб", - написал на своей странице в социальной сети Слободян.

Напомним, Юрий Бойко и Виктор Медведчук 22 марта осуществили вояж в Москву, где провели встречу с российским премьером Дмитрием Медведевым и главой Газпрома Алексеем Миллером. Во время мероприятия обсуждались вопросы транзита газа в Европу и сниженные цены на "голубое" топливо для Украины.  Однако в украинской госкомпании Нафтогаз в ироническом тоне прокомментировали скидки на газ, предложенные РФ Бойко и Медведчуку.  Далее, сам кандидат в президенты Украины прокомментировал свой вояж с Медведчуком в Москву. Затем генпрокурор Юрий Луценко пригрозил уголовными делами из-за этого вояжа.  

Позднее в Кабмине отреагировали на вояж Бойко и Медведчука в Москву, дав указание компетентным органам проверить всю ситуацию.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Москва Госпогранслужба Виктор Медведчук Юрий Бойко вояж
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

16:12
Британский таблоид высмеял Анастасию Волочкову за неумелый фотошоп
16:08
Аваков поднял вопрос о полете Бойко и Ко в Россию
16:04
Скандал с натурализацией: стала известна реакция Мораеса Видео
16:03
В Минобороны рассказали, скольких людей призовут в армию весной-2019
15:46
Пограничники рассказали, почему выпустили в Москву Бойко и Медведчука
15:32
"Он надо мной издевался": вскрылись причины развода Аллы Пугачевой с экс-мужем
15:19
Зарево декоммунизации: на Черниговщине националисты расколотили бюст генералу Ватутину
15:17
Макгрегор объявил о завершении карьеры в MMA: дальше - виски, Мейвезер или Хабиб
15:00
По новым данным разведки: В СВР рассказали, как Кремль вмешивается в украинские выборы
14:53
Зеленский одним постом поглумился над Вакарчуком, Порошенко и Тимошенко одновременно
14:23
Maruv в латексных чулках и вызывающей позе позвала фанатов на концерт в Москве
14:22
"Вялый член" и "конкурент Бога х*йни": обращение Вакарчука высмеяли в соцсетях
14:13
"И первый, и второй тур пройдем спокойно": эксперты рассказали, когда украинцам бежать за баксом Видео
14:09
Взять и проверить: в Кабмине отреагировали на вояж Бойко и Медведчука в Москву
14:04
"Обещали политическую крышу": на Киевщине директора стадиона уволили за отказ агитировать за Порошенко Видео
13:48
"Лицо постарело очень": Наталья Могилевская шокировала изнеможенным видом
13:44
Суд отменил запрет на въезд в Украину и показ фильмов звезде ситкома Сваты
13:06
Ефим Шифрин теряет зрение и память: юморист напугал свои видом зрителей ток-шоу Видео
12:39
Вакарчук обратился с речью к украинцам в преддверии выборов президента Видео
12:33
"Есть вопросы": Луценко пригрозил уголовными делами из-за вояжа Бойко и Медведчука в РФ Видео
12:24
"Напыщенно и пафосно": дочь Оли Поляковой похвасталась ножками на подиуме Видео
12:03
Отставка в УПЛ: участник еврокубков выгнал главного тренера
12:03
Магнитные бури начали по-новой терзать украинцев: когда закончится метеоудар Видео
11:58
Почему в Украине не так уж все и плохо мнение
11:48
"Все это – временно": синоптик успокоила украинцев после неожиданного возвращения зимы Видео
11:45
"Испортили нашего красавца!": Олег Винник удивил поклонников сменой имиджа
11:33
Кличко планирует обновить освещение на 150 столичных объектах
11:33
"Сценарий развития Украины с Порошенко самый негативный": политолог объяснил, в чем польза порохоботов для страны Видео
11:16
Яценюк напомнил о юбилее первой крупной дипломатической победы Украины
11:05
"Маленький принц": Джамала впервые показала лицо сына, фото
10:57
В Госдуме заговорили о непризнании итогов президентских выборов в Украине Видео
10:50
Новый скандал в оборонке: в Укрспецэкспорте стырили почти на $24 млн – ГПУ Видео
10:23
"Зима в марте, как Порошенко - тоже хочет остаться": соцсети язвят из-за весеннего снега в Украине Фото Видео
10:13
Украинская мова должна стать престижнее и лучше русского языка мнение
09:59
"Это не земной самолет": над Аляской засняли НЛО Видео
09:30
"Осень откусила кусок августа": климатологи предупредили о раннем окончании лета в Украине Видео
09:29
Политолог раскрыл секрет заоблачных рейтингов Зеленского Видео
09:17
После выборов Порошенко надо судить по законам военного времени мнение
09:06
День Х еще не настал: гривна обвалилась к доллару и евро – но прогноз пока радует Видео
08:58
Португалия и Люксембург опротестовали результаты матчей с Украиной Видео
08:53
В мире начинается "азиатская эпоха" - Financial Times
08:38
Австрийский журналист решил засудить СБУ за запрет въезда в Украину
08:35
Самый неприятный день недели: кому в Украине больше всего не повезло с погодой Видео
08:29
Когда и как отмечается Благовещение 2019 Видео
08:04
Как крутые парни играют в выборы мнение
07:57
Умер знаменитый актер, сыгравший графа Калиостро в фильме Формула любви Видео
07:40
Порошенко подсчитал, когда Украина станет энергонезависимой Видео
07:34
"Нужно отказаться": диетолог назвала два наркотика в еде Видео
07:13
Сергей Гайдай: Зеленский – это "коктейль Молотова", брошенный в Порошенко и всех украинских политиков
06:49
Три сомнительных кандидата: почему выборы в Украине вызывают тревогу на Западе – Reuters
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять
Подписывайтесь на наш
канал в Telegram
Узнавайте первыми все
самое важное и интересное
Подписаться