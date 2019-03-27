Пограничники рассказали, почему выпустили в Москву Бойко и Медведчука

Госпогранслужба. Иллюстративное фото / УНИАН

В Госпогранслужбе заявили, что в компетенцию ведомства не входит выдача разрешений или запретов на вылет самолетов.

Именно так спикер ведомства Олег Слободян прокомментировал заявление генпрокурора Юрий Луценко о том, что пограничники выпустили Бойко и Медведчука в Россию "вопреки установленному порядку".

"Инспекторы Государственной пограничной службы принимают решение о предоставлении разрешения гражданам на пересечение границы после проверки документов, которые такое право предоставляют. Если документы действительны и в отношении данного гражданина нет ограничений в пересечении границы со стороны других правоохранительных органов - он может пересечь границу. Что касается разрешения на вылет воздушных транспортных судов, то этот вопрос не в компетенции Госпогранслужб", - написал на своей странице в социальной сети Слободян.

Напомним, Юрий Бойко и Виктор Медведчук 22 марта осуществили вояж в Москву, где провели встречу с российским премьером Дмитрием Медведевым и главой Газпрома Алексеем Миллером. Во время мероприятия обсуждались вопросы транзита газа в Европу и сниженные цены на "голубое" топливо для Украины. Однако в украинской госкомпании Нафтогаз в ироническом тоне прокомментировали скидки на газ, предложенные РФ Бойко и Медведчуку. Далее, сам кандидат в президенты Украины прокомментировал свой вояж с Медведчуком в Москву. Затем генпрокурор Юрий Луценко пригрозил уголовными делами из-за этого вояжа.

Позднее в Кабмине отреагировали на вояж Бойко и Медведчука в Москву, дав указание компетентным органам проверить всю ситуацию.