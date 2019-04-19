Пирамида Порошенко: президент придумал, как выиграть выборы

У Порошенко есть гениальный план / Reuters

Президент Петр Порошенко накануне второго тура выборов дал задание своим избирателям – попросил переубедить минимум трех своих знакомых не голосовать за шоумена Владимира Зеленского.

"21 апреля прийти на выборы. Самому прийти и обязательно привести родных и близких. Задание: прошу переубедить минимум трех сторонников Зеленского и других кандидатов, и привести их на избирательные участки. Этого будет вполне достаточно для нашей победы!" – сказал Порошенко во время митинга в Киеве.

Напомним, для создания видимости поддержки кандидата в президенты и действующего главы государства Петра Порошенко на дебатах с Владимиром Зеленским в Киев из регионов свозят работников бюджетной сферы.

Как ранее сообщалось, лидер партии Батькивщина Юлия Тимошенко сообщила о звонке робота, который голосом президента Петра Порошенко призвал голосовать за него на выборах.