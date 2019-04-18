Робот от имени Порошенко попросил Тимошенко проголосовать за него

Виртуальный "Порошенко" звонит гражданам страны / Reuters

Лидер партии Батькивщина Юлия Тимошенко сообщила о звонке робота, который голосом президента Петра Порошенко призвал голосовать за него на выборах.

"Твое лицо, когда берешь трубку, а там робот голосом Порошенко призывает голосовать за него", — написала Тимошенко в Facebook.

Об аналогичном случае рассказал советник главы МВД Владимир Мартыненко рассказал о звонке, где голосом Порошенко попросили его о поддержке во втором туре выборов главы государства.

"Звонок с городского номера. Голос представляется Петром Порошенко, президентом Украины. Я даже поздоровался", — рассказал Мартыненко.

Он добавил, что хотел задать главе государства несколько вопросов, но голос продолжать говорить автоматически.

О подобном звонке сообщала журналист Соня Кошкина. В Сети о звонках "Порошенко" также писали другие граждане Украины.

Читайте также"Тупо базу номеров у оператора взяли?": в Сети троллят телефонные звонки Порошенко украинцамСпикер штаба Порошенко Олег Медведев, комментируя инцидент, заявил, что тоже получал "звонок президента".

"Мне тоже был звонок. Я сначала подумал, что настоящий звонит. Потом оказалось, что телефон-автомат", - сказал он.

Он подчеркнул, что не знает, как технически такое стало возможным и откуда у авторов идеи база номеров. Однако он подчеркнул, что подобные звонки могут помочь неопределившимся сделать свой выбор 21 апреля.

Напомним, Порошенко предупредил украинцев об угрозе дефолта из-за отмены национализации Приватбанка, а также о финансовой опасности для миллионов вкладчиков банка.