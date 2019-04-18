"Не допустите Малороссию": Порошенко в обращении попросил прощения у народа

Порошенко в очередной раз попросил украинцев голосовать за него на выборах президента / Reuters

Президент Петр Порошенко обратился к гражданам страны с просьбой простить его ошибки и не перечеркивать достижения выбором другого кандидата.

"Я знаю, как сложно каждому из вас простить мои ошибки и поверить мне еще раз. Это моя вина. И да, я не идеален. Но я уверен, что мы не имеем права перечеркнуть все достигнутое и отказаться от европейского будущего. Чтобы завершить начатое и не растратить уже сделанное, я прошу вашей поддержки 21 апреля. И приму любое ваше решение. Ведь воля народа – прежде всего", - сказал он в эфире 5 канала.

Порошенко перечислил все свои положительные качества и высказал мнение, что Украине нужен президент в его лидерскими и дипломатическими талантами. Он добавил, что его оппонент не соответствует высокой планке главы государства.

Гарант рекомендовал украинцам на избирательных участках думать не о Зеленском и не о Порошенко. Он посоветовал думать об Украине, которую необходимо сохранить.

"Точно так, как вы в 2014 остановили Новороссию, так не допустите сейчас создание Малороссии", - сказал Порошенко.

Напомним, советник главы МВД и народный депутат Антон Геращенко высказал мнение, что президент Петр Порошенко уже готов к проигрышу на выборах во втором туре и в будущем намерен занять пост премьер-министра.