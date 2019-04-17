Порошенко хочет быть премьер-министром – нардеп

Геращенко утверждает, что Порошенко метит на место Гройсмана / УНИАН

Советник главы МВД и народный депутат Антон Геращенко высказал мнение, что президент Петр Порошенко уже готов к проигрышу на выборах во втором туре и в будущем намерен занять пост премьер-министра.

"Самым главным интересантом досрочных выборов в парламент Украины является Петр Алексеевич Порошенко. Дело в том, что Петр Порошенко, понимая, что он уже проиграл президентские выборы, наметил себе новый план — он хочет быть премьер-министром Украины", - сказал политик в интервью Радио НВ.

По словам Геращенко, президент сейчас уже ведет компанию, нацеленную на парламентские выборы. Он убежден, что Порошенко стремится "сохранить те проценты голосов, которые, благодаря его тотальной пропаганде, он сейчас получит".

Напомним, ранее Геращенко заявлял, что шоумен Владимир Зеленский не развернет Украину в сторону Российской Федерации.

Ранее Антон Геращенко говорил, Владимир Зеленский в случае победы на выборах президента 2019 сможет провести переговоры с лидером России Владимиром Путины насчет захваченного Крыма и Донбасса.