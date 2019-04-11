Геращенко сказал, развернет ли Зеленский Украину в сторону России

Владимир Зеленский не развернет Украину в сторону РФ, полагает Антон Геращенко / GettyImages

Народный депутат Антон Геращенко, член коллегии МВД уверен, что в случае победы в выборах 2019 кандидат в президенты и шоумен Владимир Зеленский не развернет Украину в сторону Российской Федерации.

Если Зеленский станет главой нашей страны, то он сможет выбрать кандидатуру министра иностранных дел, рассказал политик в интервью политологу Юрию Романенко.

По словам собеседника, Зеленский будет продолжать политику, связанную с вступлением Украины в Евросоюз и в НАТО, то есть движение на Запад — это очевидно.

"Никакого разворота внешней политики Украины при президенте Зеленском в сторону России не произойдет, я в этом просто убежден…", — отметил нардеп.

Геращенко подчеркнул, что действующий президент и кандидат в президенты на выборах 2019 Украина Петр Порошенко провел изменения в Конституцию, и теперь в ней указано, что путь нашей страны только в ЕС и НАТО.

"В этом плане Владимир Зеленскому будет легко. Поэтому я не вижу никаких угроз в этом плане для Украины. Ему нужно будет, конечно же, определиться с министром иностранных дел. По Конституции — это квота президента…", — сказал народный избранник.Читайте такжеДва сценария: что ждет Украину в случае победы Зеленского и Порошенко Ранее Антон Геращенко говорил, Владимир Зеленский в случае победы на выборах президента 2019 сможет провести переговоры с лидером России Владимиром Путины насчет захваченного Крыма и Донбасса.

Нардеп спрогнозировал, что на переговорах с Путины Зеленский поймет, что российский лидер не готов что-то делать в интересах Украины.

До этого кандидат в президенты говорил, что готов в будущем провести переговоры с российским президентом, но исключил вариант сдачи РФ территорий Украины.

Зеленский также сказал, что в вопросе возвращения Крыма и части Донбасса считает приемлемыми некоторые компромиссы. Кандидат отмечал, что для возвращения Крыма и Донбасса под контроль Киева можно рассмотреть культурно-языковые особенности этих территорий.

Справка. В 2014 году на востоке Украины боевики создали так называемые "ДНР" и "ЛНР", в том же году на Донбасс вторглись войска Российской Федерации. Россия поддерживает боевиков, но не признает, что пошла на агрессию в отношении украинского государства.