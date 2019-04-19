"Нах*р дебаты, если на вопросы не отвечает": спортсмены высказались о баттле Зеленского и Порошенко

Спортсмены более убедительным назвали Зеленского / Фото: УНИАН

Именитые украинские спортсмены не оставили без внимания главное политическое событие страны – дебаты между кандидатами в президенты Петром Порошенко и Владимиром Зеленским на НСК Олимпийский.

На своих страницах в соцсетях они прокомментировали баттл между действующим главой государства и шоуменом.

"Вот это шоу!", "Украина - уникальная страна! Только тут возможно такое шоу! Панч за панчем", - написал чемпион по греко-римской борьбе Жан Беленюк в Instagram-stories.

Футболист Роман Зозуля пришел к выводу, что Порошенко уходил от ответов на четко поставленные вопросы оппонента.

"Господи, попросите Порошенко отвечать на вопросы. Я не могу понять, нах*р дебаты, если на вопросы не отвечает? Как я понимаю, должно быть вопрос - ответ", - написал Зозуля в Facebook.

Шахматист Павел Эльянов высказал мнение, что победителем дебатов стал Зеленский, хотя он об этом и сожалеет.

"Общество настолько поляризовалось, что в моей ленте я вижу только лишь противоположные оценки по итогам дебатов. Черное и белое, без оттенков. Имхо, Зе победил. К моему сожалению", - написал Эльянов в Facebook.

"Цирк и клоуны", - кратко высказался о видеотрансляции дебатов боксер Иван Редкач.

Экс-футболист Евгений Левченко подчеркнул, что Порошенко в ходе дебатов был неубедителен и не смог привлечь избирателей, которые ему уже не верят.

"Если честно, то Зеленский после 15-20 минут выглядел очень хорошо. Все по делу. Отвечал на вопросы. Порошенко же практически ни на один вопрос не ответил, но умело говорил. Думаю, что Порошенко мало кто верит и он не переубедил. А вообще круть, что есть дебаты! Слава Україні!" - написал спортсмен в Twitter.

Напомним, на стадионе НСК Олимпийский вечером, 19 апреля, состоялись дебаты между кандидатами в президенты Петром Порошенко и Владимиром Зеленским.

В соцсетях активно обсуждают, кто из кандидатов был убедительней.