Политолог оценил шансы Порошенко стать премьер-министром

24 апреля 2019, 07:38

Реванш Порошенко через год - это попытка "впарить" очередную утопию, считает Владимир Фесенко.

Петр Порошенко, Банковая

Намерения Петра Порошенко вернуться через год в политику - это выдавать желаемое  за действительное. Такое мнение высказал Главреду политолог Владимир Фесенко. 

"Команда Порошенко и сам президент продолжают заниматься химерными манипуляциями. Они создают иллюзии у своих сторонников, которые их поддержали. И результаты выборов их ничему не научили. Потому что химеры выдавали за действительное во время избирательной кампании. И это закончилось просто позорным поражением. Еще никто так не проигрывал, как Порошенко. Именно потому, что они просто игнорировали реальность, а жили в мире, созданном их политтехнологами и пропагандистами. И за это поплатились на выборах", - говорит политолог. 

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Теоретически, по словам Фесенко, Порошенко может взять реванш на парламентских выборах и стать премьером.

"Но у нас за период существования парламентско-президентской республики ни одна политическая сила не могла самостоятельно создать правительство и получить абсолютное большинство в парламенте. Даже Партия регионов в период своего расцвета не имела большинства. Поэтому и вынуждены были иметь хотя-бы формальную коалицию с коммунистами и мажоритарщиками", - объясняет Владимир Фесенко. 

Партия Порошенко, по его прогнозам, наберет на парламентских выборах меньше, чем Петр Алексеевич набрал сейчас на президентских выборах. 

"Порошенко набрал разный электорат, но патриотический. И сейчас часть тех, кто за него проголосовал, отдадут свои голоса за партию Владимира Гройсмана. Премьер уже заявил, что пойдет самостоятельно на выборы. Часть избирателей вернут себе националисты. За Руслана Кошулинского на президентских выборах проголосовало меньше, чем традиционно голосуют за Свободу. Избиратели не верили, что их кандидат выйдет во второй тур. И сейчас Свобода заберет себе часть своего электората. С высокой вероятностью пойдет на выборы Святослав Вакарчук, и он тоже заберет часть голосов, отданных за президента", - допускает политолог. 

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Восемь процентов голосов - это самая оптимистическая цифра, на которую Петр Порошенко может рассчитывать во время переизбрания парламента.

"Ни про какие 25 процентов и речи быть не может. Ведь половина избирателей не сторонники Порошенко, а те, кто голосовал против Зеленского", - говорит Владимир Фесенко.  

А уже в Раде Порошенко растворится, так как не сможет создать ни с кем коалицию.

"Правительство и большинство в парламенте будут коалиционными. И у Петра Алексеевича в ВР не будет партнеров. Если Вакрчук и Гройсман пройдут в Раду, то он может попробовать с ними договориться. Но Гройсман хочет сам претендовать на должность премьер-министра. И думаю, что у него может быть больше шансов - он не агрессивный, он более гибкий, с ним можно договариваться. А Порошенко стал токсичным, он многих обидел или кинул. И я не вижу шансов у него возглавить новую коалицию и стать премьером. Его партия будет в меньшинстве", - считает эксперт. 

Для импичмента президента, о котором уже заговорили в окружении Порошенко, нужно 3/5 голосов, но это маловероятно. 

"По оценкам социологов, партия Владимира Зеленского будет одним из победителей выборов. И если она наберет достаточное большое количество голосов избирателей, то для того, чтобы заблокировать процедуру импичмента, нужно иметь приблизительно 80 мандатов сторонников нового президента. Я думаю, что они будут иметь такое количество, и даже больше.

Но новый президент не против голосовать за этот закон, в отличии от Петра Алексеевича, который его блокировал. Для импичмента нужно, чтобы президент совершил преступления. Но я не думаю, что Зеленский за год наделает глупостей, тем более что-то совершит преступление. А по политическим причинам импичмент невозможно инициировать", - объяснил нам Фесенко. 

По его словам, такими заявлениями Порошенко пытается сохранить своих избирателей.

"Он опять их вводит в заблуждение. Реального сценария нет, поэтому и пытается "впарить" очередную утопию", - уверен политолог.   

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Петр Порошенко Владимир Зеленский импичмент Владимир Фесенко
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