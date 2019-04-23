Эксперт спрогнозировала, чем Порошенко займется после провала на выборах 2019

23 апреля 2019, 14:25

Порошенко может добиться успеха на парламенстских выборах, полагает аналитик.

Эксперт полагает, что после провала на выборах 2019 Петр Порошенко может переформатировать свою партию
После провала на выборах 2019 Петр Порошенко может переформатировать свою партию, полагает эксперт / Reuters

Политический эксперт Ирина Верещук считает, что после фиаско на выборах в Украине 2019 действующий президент и кандидат в президенты Петр Порошенко может переформатировать свою партию — Блок Петра Порошенко Солидарность.

Порошенко будет искать союзников и партнеров, которые помогут ему зайти в Верховную Раду, рассказала эксперт в эфире ObozTV.

По словам собеседницы, он может добиться успеха на выборах в парламент, "если найдет себе союзников, которые его поддерживают не словом, а делом".

"Я думаю, они зайдут в Раду с немалым числом голосов, если он будет вести свою политическую линию. Он имеет много сторонников, имеет сторонников на западе Украины, в центре. Все, кто против пророссийского вектора развития, будут объединяться вокруг правоцентристов", — полагает аналитик.Читайте также"Манера финансового влияния": Эксперт рассказал, как и почему Порошенко останется в украинской политике

Напомним, в Украине на 27 октября 2019 года назначены очередные парламентские выборы.

Ранее — 21 апреля — в нашей стране состоялся второй тур выборы президента 2019. Были проведены три экзит-полла, социологи выяснили, что большинство избирателей отдали голоса за Владимира Зеленского. 

Центризбирком уже подсчитал 99,98% электронных протоколов — Зеленский набрал 73,23% голосов, а его соперник — действующий президент Петр Порошенко — 24,45%. Явка избирателей на выборы составила 62,07%. В Центризбиркоме сообщили, что официальные результаты выборов 2019 могут быть объявлены 30 апреля.

Первый тур выборов в Украине 2019 прошел 31 марта, в его результате никто из кандидатов не набрал более 50% голосов избирателей, поэтому ЦИК объявил второй тур избирательной гонки. Во второй тур выборов 2019 Украина попали победители первого тура — Зеленский и Порошенко.  

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Петр Порошенко Владимир Зеленский выборы-2019 Ирина Верещук
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