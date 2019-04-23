Эксперт спрогнозировала, чем Порошенко займется после провала на выборах 2019

После провала на выборах 2019 Петр Порошенко может переформатировать свою партию, полагает эксперт / Reuters

Политический эксперт Ирина Верещук считает, что после фиаско на выборах в Украине 2019 действующий президент и кандидат в президенты Петр Порошенко может переформатировать свою партию — Блок Петра Порошенко Солидарность.

Порошенко будет искать союзников и партнеров, которые помогут ему зайти в Верховную Раду, рассказала эксперт в эфире ObozTV.

По словам собеседницы, он может добиться успеха на выборах в парламент, "если найдет себе союзников, которые его поддерживают не словом, а делом".

"Я думаю, они зайдут в Раду с немалым числом голосов, если он будет вести свою политическую линию. Он имеет много сторонников, имеет сторонников на западе Украины, в центре. Все, кто против пророссийского вектора развития, будут объединяться вокруг правоцентристов", — полагает аналитик.Читайте также"Манера финансового влияния": Эксперт рассказал, как и почему Порошенко останется в украинской политике

Напомним, в Украине на 27 октября 2019 года назначены очередные парламентские выборы.

Ранее — 21 апреля — в нашей стране состоялся второй тур выборы президента 2019. Были проведены три экзит-полла, социологи выяснили, что большинство избирателей отдали голоса за Владимира Зеленского.

Центризбирком уже подсчитал 99,98% электронных протоколов — Зеленский набрал 73,23% голосов, а его соперник — действующий президент Петр Порошенко — 24,45%. Явка избирателей на выборы составила 62,07%. В Центризбиркоме сообщили, что официальные результаты выборов 2019 могут быть объявлены 30 апреля.

Первый тур выборов в Украине 2019 прошел 31 марта, в его результате никто из кандидатов не набрал более 50% голосов избирателей, поэтому ЦИК объявил второй тур избирательной гонки. Во второй тур выборов 2019 Украина попали победители первого тура — Зеленский и Порошенко.