В ЦИК рассказали, когда объявят результаты второго тура выборов президента

Центризбирком / УНИАН

В Центризбиркоме планируют объявить результаты второго тура выборов президента на очередном заседании 30 апреля.

Соответствующее сообщение опубликовали представители пресс-служба ЦИК в пятницу, 26 апреля. По их словам, заседание начнется ориентировочно в 12.00.

"30 апреля ориентировочно в 12.00 состоится заседание Центральной избирательной комиссии, на котором предусматривается установление и объявление результатов повторного голосования 21 апреля 2019 года на очередных выборах президента Украины 31 марта 2019 года", − заявили в ЦИК.

Напомним, ранее, по результатам подсчета 100% электронных протоколов известно, что Владимир Зеленский одержал победу во втором туре выборов и потому наверняка станет шестым президентом Украины. Согласно данным Центризбиркома, он получил поддержку 73,22% избирателей, а его противник, Петр Порошенко - 24,45% избирателей.

Однако через несколько дней после выборов Зеленский опубликовал видеообращение в Сети, в котором обвинил ЦИК в умышленном затягивании озвучивания результатов выборов. В Центризбиркоме долго с ответом не тянули.