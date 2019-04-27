Глава КНР поздравил Зеленского с победой на выборах

Владимир Зеленский / Reuters

Владимир Зеленский получил поздравления с победой на президентских выборах от главы Китайской народной республики Си Цзиньпина.

Поздравительная телеграмма была направлена в среду, 24 апреля, сообщает агентство Xinhua.

Си Цзиньпин отметил "успехи в развитии двусторонних отношений между странами с момента установления дипломатических связей".

Кроме того, председатель КНР также обратил особое внимание на важность укрепления связей с Украиной и заявил, что Пекин готов работать с Киевом для того, чтобы поднять на более высокий уровень взаимовыгодное сотрудничество в интересах народов двух стран.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским и поздравил его с победой на президентских выборах в Украине.

В то же время Путин оказался не готов поздравлять Зеленского с победой. Пока преждевременно говорить о возможности совместно работать, заявил Песков.