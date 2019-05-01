Экс-депутат Госдумы объяснил, почему Зеленскому нужен Саакашвили

Владимиру Зеленскому нужен Михеил Саакашвили, полагает бывший депутат Госдумы / Фото: Reuters

Российский оппозиционер, бывший депутат Госдумы РФ Константин Боровой считает, что бывший президент Грузии, экс-глава Одесской областной госадминистрации, лидер Руха новых сил Михеил Саакашвили нужен новоизбранному президенту Владимиру Зеленскому в качестве эксперта и советника, поскольку перед новой властью стоят "ну очень сложные задачи".

Зеленскому с нынешней Верховной Радой будет довольно сложно бороться за назначение Саакашвили премьер-министром, рассказал политик, отвечая на вопросы интернет-пользователей, и опубликовал видео с ответами на своем канале в YouTube.

По словам оппозиционера, он не уверен в том, что новоизбранному главе государства "стоит бороться за позицию Саакашвили как премьер-министра".

"Это довольно сложно с нынешней Радой… Но как эксперт, как близкий к новому президенту человек, советник — он необходим,... потому что задачи, которые стоят перед новой властью, ну очень сложные", — отметил экс-депутат.

Читайте такжеСаакашвили дал совет Зеленскому насчет Порошенко и его "мафиозного клана"Боровой добавил, что эта задача решаема. "…в Грузии им понадобилось всего два года, чтобы по существу изменить политическую структуру власти и общества, ну и побороть коррупцию, реформировать даже систему безопасности", — сказал политик.

"Но начинали они, Михеил Саакашвили и Вано Мерабишвили (бывший глава грузинского МВД и экс-премьер Грузии — Ред.), именно с системы безопасности, с ликвидации... огромной агентурной сети Советского Союза…", — подчеркнул оппозиционер.

Напомним, 21 апреля прошел второй тур выборов президента Украины 2019. Были проведены три экзит-полла, социологи выяснили, что большинство избирателей отдали голоса за Владимира Зеленского, а не за его единственного конкурента — действующего президента Петра Порошенко.

Центризбирком подсчитал 100% электронных протоколов — Зеленский набрал 73,22% голосов, а его соперник — 24,45%. Явка избирателей на выборы составила 62,07%. Порошенко поздравил конкурента с победой. Позже ЦИК обработал оригиналы протоколов с мокрыми печатями и сообщил, что в выборах 2019 победил Зеленский.

Ранее Зеленский говорил, что Михеила Саакашвили — "защищает демократию Украины в Европе и показывает это всеми своими действиями... он серьезный дипломат и консультант для любого кандидата, который станет президентом".

Справка. В конце мая 2015 года Петр Порошенко назначил Михеила Саакашвили главой Одесской ОГА, а в начале ноября 2016-го решил уволить с поста.

В конце февраля 2018 года стало известно, что начальник Мостиского пограничного отряда решил запретить Михеилу Саакашвили въезд в Украину на протяжении трех лет — до 13 февраля 2021 года. Адвокат бывшего чиновника заявил, что решение будет обжаловано.

До этого — 12 февраля — в Киеве экс-чиновника задержали, привезли в аэропорт Борисполь и оттуда на самолете доставили в Польшу. СМИ сообщали, что задержание было проведено по запросу Государственной миграционной службы.

Ранее Киевский апелляционный административный суд признал законным отказ Госмиграционной службы Украины по делу о предоставлении ему статуса беженца или лица, нуждающегося в политическом убежище.

Политический аналитик, бывший нардеп и глава художественного объединения Последняя баррикада Александр Доний говорил Главреду, что Саакашвили незаконно остался без гражданства Украины.