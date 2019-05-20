Подготовка к инаугурации Зеленского: что происходит в центре Киева

20 мая 2019, 08:45

В Киеве ограничили движение транспорта на ряде улиц.

  • Подготовка к инаугурации Владимира Зеленского фото Д.Щерблюка/kiev.informator.ua
  • Подготовка к инаугурации Владимира Зеленского фото Д.Щерблюка/kiev.informator.ua
  • Подготовка к инаугурации Владимира Зеленского фото Д.Щерблюка/kiev.informator.ua
  • Подготовка к инаугурации Владимира Зеленского фото Д.Щерблюка/kiev.informator.ua
  • Подготовка к инаугурации Владимира Зеленского фото Д.Щерблюка/kiev.informator.ua
  • Подготовка к инаугурации Владимира Зеленского фото Д.Щерблюка/kiev.informator.ua
  • Подготовка к инаугурации Владимира Зеленского фото Д.Щерблюка/kiev.informator.ua

В понедельник, 20 мая, в Верховной Раде новоизбранный президент Владимир Зеленский примет присягу.

Уже с самого утра в центре столицы, а также на дорогах, ведущих с аэропортов имеются ограничения в движении транспорта, о чем киевлян и гостей столицы заблаговременно предупредили.

Значительное число правоохранителей сосредоточено в центре столицы, уже перекрыто движение на улице Грушевского и нескольким прилегающим к ней. Перед зданиями Верховной Рады и Мариинского дворца установлены экраны, с которых будет вестись прямая трансляция присяги Зеленского.

В Мариинском парке, где пройдет по условному коридору новый президент, уже собираются люди. Чтобы попасть в парк, всем желающим придется пройти досмотр через рамки металлоискателя.

Отметим, что по сообщению КГГА, 20 мая движение ограничат на 19 улицах, проспектах, площадях, шоссе Киева.

/ Нацполиция

20 мая с 06:00 и до окончания мероприятий будут перекрыты:

•    проспект Бажана от Харьковской площади до Южного путепровода;

•    Надднепрянское шоссе от Южного путепровода до моста Патона;

•    Набережное шоссе от моста Патона до Днепровского спуска;

•    Днепровский спуск от Набережного шоссе до Парковой дороги;

•    аллея Героев Крут от площади Андрея Первозванного до площади Славы;

•    улица Ивана Мазепы от площади Славы до станции метро "Арсенальная";

•    улица Михаила Грушевского от улицы Московской до Петровской аллеи;

•    Парковая дорога от улицы Михаила Грушевского к аллее Героев Крут;

•    улица Шелковичная от улицы Михаила Грушевского до улицы Бассейной;

•    улица Круглоуниверситетская от Бессарабской площади до улицы Лютеранской;

•    улица Лютеранская от улицы Шелковичной до улицы Крещатик;

•    улица Архитектора Городецкого от улицы Крещатик до улицы Ольгинской;

•    улица Ольгинская к площади Ивана Франко до улицы Институтской;

•    улица Институтская от улицы Крещатик до Крепостного переулка;

•    Крепостной переулок от улицы Михаила Грушевского до улицы Институтской;

•    улица Липская от улицы Михаила Грушевского до улицы Филиппа Орлика;

•    улица Садовая от улицы Михаила Грушевского до улицы Институтской;

•    улица Филиппа Орлика от улицы Шелковичной до улицы Академика Богомольца;

•    улица Академика Богомольца от улицы Филиппа Орлика до улицы Филиппа Орлика.

/ Нацполиция

Дополнительно предусмотрены временные ограничения движения на проспекте Николая Бажана, Южном мостовом переходе, Надднепрянском шоссе (от Южного моста до моста Патона), Набережном шоссе (от моста Патона до Днепровского спуска) с 6:00 20 мая и до окончания мероприятий.

Кроме того, в связи с проведением торжественного заседания Верховной Рады 20 мая в 10:00, посвященного принесению присяги украинскому народу Зеленским службы Киева с 6:00 обеспечат дежурство бригад скорой помощи на территории правительственного квартала.

/ КГГА

Инаугурация Владимира Зеленского

Владимир Зеленский, победивший во втором туре выборов президента Украины, пройдет церемонию инаугурации 20 мая.

Такое решение приняла Верховная Рада, в четверг, 16 мая проголосовав за дату инаугурации Зеленского.

Согласно порядку избрания и вступления в должность, победитель выборов президента Украины должен вступить в должность не позднее, чем через 30 дней с момента официального оглашения результатов выборов. 

Инаугурация главы государства должна была состояться не позднее 3 июня, после чего новоизбранный президент пройдет торжественную церемонию присяги в Верховной Раде.

В начале мая Зеленский определился с датой инаугурации — выбрав 19 мая — и написал письмо Парубию. После этого новоизбранный президент опубликовал видеообращение к депутатам Верховной Рады, в котором он обвинил парламентариев в затягивании назначения даты инаугурации.

Также победитель президентских выборов 2019 сравнил Петра Порошенко с туристом, который "тащит полотенца и тапочки и хватает все подряд со шведского стола".

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Верховная Рада Владимир Зеленский инаугурация выборы-2019
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