Подготовка к инаугурации Зеленского: что происходит в центре Киева

В понедельник, 20 мая, в Верховной Раде новоизбранный президент Владимир Зеленский примет присягу.

Уже с самого утра в центре столицы, а также на дорогах, ведущих с аэропортов имеются ограничения в движении транспорта, о чем киевлян и гостей столицы заблаговременно предупредили.

Значительное число правоохранителей сосредоточено в центре столицы, уже перекрыто движение на улице Грушевского и нескольким прилегающим к ней. Перед зданиями Верховной Рады и Мариинского дворца установлены экраны, с которых будет вестись прямая трансляция присяги Зеленского.

В Мариинском парке, где пройдет по условному коридору новый президент, уже собираются люди. Чтобы попасть в парк, всем желающим придется пройти досмотр через рамки металлоискателя.

Отметим, что по сообщению КГГА, 20 мая движение ограничат на 19 улицах, проспектах, площадях, шоссе Киева.

/ Нацполиция

20 мая с 06:00 и до окончания мероприятий будут перекрыты:

• проспект Бажана от Харьковской площади до Южного путепровода;

• Надднепрянское шоссе от Южного путепровода до моста Патона;

• Набережное шоссе от моста Патона до Днепровского спуска;

• Днепровский спуск от Набережного шоссе до Парковой дороги;

• аллея Героев Крут от площади Андрея Первозванного до площади Славы;

• улица Ивана Мазепы от площади Славы до станции метро "Арсенальная";

• улица Михаила Грушевского от улицы Московской до Петровской аллеи;

• Парковая дорога от улицы Михаила Грушевского к аллее Героев Крут;

• улица Шелковичная от улицы Михаила Грушевского до улицы Бассейной;

• улица Круглоуниверситетская от Бессарабской площади до улицы Лютеранской;

• улица Лютеранская от улицы Шелковичной до улицы Крещатик;

• улица Архитектора Городецкого от улицы Крещатик до улицы Ольгинской;

• улица Ольгинская к площади Ивана Франко до улицы Институтской;

• улица Институтская от улицы Крещатик до Крепостного переулка;

• Крепостной переулок от улицы Михаила Грушевского до улицы Институтской;

• улица Липская от улицы Михаила Грушевского до улицы Филиппа Орлика;

• улица Садовая от улицы Михаила Грушевского до улицы Институтской;

• улица Филиппа Орлика от улицы Шелковичной до улицы Академика Богомольца;

• улица Академика Богомольца от улицы Филиппа Орлика до улицы Филиппа Орлика.

/ Нацполиция

Дополнительно предусмотрены временные ограничения движения на проспекте Николая Бажана, Южном мостовом переходе, Надднепрянском шоссе (от Южного моста до моста Патона), Набережном шоссе (от моста Патона до Днепровского спуска) с 6:00 20 мая и до окончания мероприятий.

Кроме того, в связи с проведением торжественного заседания Верховной Рады 20 мая в 10:00, посвященного принесению присяги украинскому народу Зеленским службы Киева с 6:00 обеспечат дежурство бригад скорой помощи на территории правительственного квартала.

/ КГГА