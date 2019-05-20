Подготовка к инаугурации Зеленского: что происходит в центре Киева

В Киеве ограничили движение транспорта на ряде улиц.
В понедельник, 20 мая, в Верховной Раде новоизбранный президент Владимир Зеленский примет присягу.
Уже с самого утра в центре столицы, а также на дорогах, ведущих с аэропортов имеются ограничения в движении транспорта, о чем киевлян и гостей столицы заблаговременно предупредили.
Значительное число правоохранителей сосредоточено в центре столицы, уже перекрыто движение на улице Грушевского и нескольким прилегающим к ней. Перед зданиями Верховной Рады и Мариинского дворца установлены экраны, с которых будет вестись прямая трансляция присяги Зеленского.
В Мариинском парке, где пройдет по условному коридору новый президент, уже собираются люди. Чтобы попасть в парк, всем желающим придется пройти досмотр через рамки металлоискателя.
Отметим, что по сообщению КГГА, 20 мая движение ограничат на 19 улицах, проспектах, площадях, шоссе Киева.
20 мая с 06:00 и до окончания мероприятий будут перекрыты:
• проспект Бажана от Харьковской площади до Южного путепровода;
• Надднепрянское шоссе от Южного путепровода до моста Патона;
• Набережное шоссе от моста Патона до Днепровского спуска;
• Днепровский спуск от Набережного шоссе до Парковой дороги;
• аллея Героев Крут от площади Андрея Первозванного до площади Славы;
• улица Ивана Мазепы от площади Славы до станции метро "Арсенальная";
• улица Михаила Грушевского от улицы Московской до Петровской аллеи;
• Парковая дорога от улицы Михаила Грушевского к аллее Героев Крут;
• улица Шелковичная от улицы Михаила Грушевского до улицы Бассейной;
• улица Круглоуниверситетская от Бессарабской площади до улицы Лютеранской;
• улица Лютеранская от улицы Шелковичной до улицы Крещатик;
• улица Архитектора Городецкого от улицы Крещатик до улицы Ольгинской;
• улица Ольгинская к площади Ивана Франко до улицы Институтской;
• улица Институтская от улицы Крещатик до Крепостного переулка;
• Крепостной переулок от улицы Михаила Грушевского до улицы Институтской;
• улица Липская от улицы Михаила Грушевского до улицы Филиппа Орлика;
• улица Садовая от улицы Михаила Грушевского до улицы Институтской;
• улица Филиппа Орлика от улицы Шелковичной до улицы Академика Богомольца;
• улица Академика Богомольца от улицы Филиппа Орлика до улицы Филиппа Орлика.
Дополнительно предусмотрены временные ограничения движения на проспекте Николая Бажана, Южном мостовом переходе, Надднепрянском шоссе (от Южного моста до моста Патона), Набережном шоссе (от моста Патона до Днепровского спуска) с 6:00 20 мая и до окончания мероприятий.
Кроме того, в связи с проведением торжественного заседания Верховной Рады 20 мая в 10:00, посвященного принесению присяги украинскому народу Зеленским службы Киева с 6:00 обеспечат дежурство бригад скорой помощи на территории правительственного квартала.
Инаугурация Владимира Зеленского
Владимир Зеленский, победивший во втором туре выборов президента Украины, пройдет церемонию инаугурации 20 мая.
Такое решение приняла Верховная Рада, в четверг, 16 мая проголосовав за дату инаугурации Зеленского.
Согласно порядку избрания и вступления в должность, победитель выборов президента Украины должен вступить в должность не позднее, чем через 30 дней с момента официального оглашения результатов выборов.
Инаугурация главы государства должна была состояться не позднее 3 июня, после чего новоизбранный президент пройдет торжественную церемонию присяги в Верховной Раде.
В начале мая Зеленский определился с датой инаугурации — выбрав 19 мая — и написал письмо Парубию. После этого новоизбранный президент опубликовал видеообращение к депутатам Верховной Рады, в котором он обвинил парламентариев в затягивании назначения даты инаугурации.
Также победитель президентских выборов 2019 сравнил Петра Порошенко с туристом, который "тащит полотенца и тапочки и хватает все подряд со шведского стола".