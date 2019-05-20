Присвоение дипломатических рангов нардепам: эксперт обвинил Порошенко в нарушении закона

20 мая 2019, 08:37

Дипломатические ранги можно присваивать только дипломатическим служащим, отметил эксперт.

Эксперт сообщил, что Петр Порошенко нарушил закон, присвоив дипломатические ранги нардепам
Петр Порошенко нарушил закон, присвоив дипломатические ранги нардепам, сообщил эксперт / president.gov.ua

Президент Петр Порошенко присвоил дипломатические ранги двум народным депутатам из Блока Петра Порошенко — председателю постоянной делегации Верховной Рады в ПАСЕ Владимиру Арьеву и председателю постоянной делегации парламента в Парламентской ассамблее ОБСЕ Артуру Герасимову, а также нардепу из Народного фронта, замглавы постоянной делегации Рады в ПАСЕ Георгию Логвинскому.

Пока еще действующий глава государства присвоил народным избранникам дипломатические ранги своими указами, говорится на сайте президента.

Дипломат, руководитель Фонда Майдан иностранных дел Богдан Яременко на своей странице в Facebook написал, что Порошенко не имел право присваивать нардепам дипломатические ранги и нарушил закон.

"...п. 24 статьи 106 Конституции Украины предоставляет президенту Украины право присваивать высшие дипломатические ранги. Но что это за ранги и порядок их присвоения устанавливает Закон Украины О дипломатической службе", — отметил эксперт.

Яременко добавил, что согласно п. 1 ст. 24 закона О дипломатической службе дипломатические ранги присваивают дипломатическим служащим. Дипломат подчеркнул, что закон запрещает совмещать депутатскую деятельность с любой другой, поэтому нардепы не могут быть дипломатическими служащими.

Напомним, 21 апреля прошел второй тур выборов президента Украины 2019, Петр Порошенко проиграл избирательную гонку своему конкуренту — Владимиру Зеленскому. В Киеве 20 мая пройдет инаугурация Зеленского.

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Георгий Логвинский Богдан Яременко Владимир Арьев Артур Герасимов
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