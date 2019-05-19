Подробности инаугурации Зеленского: стало известно, кого из экс-президентов новый глава прокатил с приглашением

Кого из экс-президентов Зеленский прокатил с приглашением на инаугурацию / Reuters

Будущий президент Украины Владимир Зеленский на свою инаугурацию, дату которой Рада наконец-то определила 16 мая, пригасил всех украинских президентов кроме Виктора Януковича.

Об этом пишет Украинская правда со ссылкой на свои источники.

Как известно, церемония назначена на 10:00 понедельника, 20 мая. Она пройдет в Раде, где Зеленский принесет присягу. После чего уже вступивший в должность новый президент пешком отправится в Мариинский дворец для встречи с официальными делегациями.

Читайте такжеЗеленский пообещал Раде "неудобства" за назначение инаугурации на 20 маяИменно перед Мариинским дворцом, накануне торжественного приема, присягу новому верховному главнокомандующему принесут украинские военные.

После торжеств Зеленский намерен отправиться на Банковую, где запланированы двусторонние встречи с иностранными президентами и членами правительств.

А вот неформальных фуршетов или других вечеринок не планируется.

Ранее стало известно, кто возглавит делегацию США на инаугурации Зеленского.

Напомним, ранее сообщалось, кто приедет на инаугурацию к Зеленскому. Главред узнал, кто из мировых лидеров приедет поддержать и поздравить лично Владимира Зеленского.

Кроме того, в МИД назвали приглашенных на инаугурацию Зеленского иностранных политиков.Церемонию инаугурации Владимира Зеленского планируют посетить лидеры пяти стран.

Также Коломойский рассказал, придет ли на инаугурацию Зеленского. Он отметил, что никогда не был ни на одной инаугурации президента Украины.