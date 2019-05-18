В МИД назвали приглашенных на инаугурацию Зеленского иностранных политиков

Владимир Зеленский / Reuters

На церемонию инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского, которая состоится 20 мая, приглашены лидеры пяти стран.

Как сообщила пресс-секретарь МИД Екатерина Зеленко в Twitter, на церемонию приглашены президенты Латвии, Литвы, Эстонии, Грузии и Венгрии.

По ее словам, также ожидаются прибытие министра энергетики США, министра обороны Канады, министра по вопросам Европы Франции, глава МИД Польши, вице-президент Турции, премьер-министра Молдавии, главы парламента Азербайджана, а также вице-премьеров Беларуси, Румынии, Болгарии и Словакии.

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Напомним, ранее стало известно, кто приедет на инаугурацию к Зеленскому.

Отметим, что в команде Зеленского рассказали подробностипроведения инаугурации.