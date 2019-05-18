В МИД назвали приглашенных на инаугурацию Зеленского иностранных политиков

Церемонию инаугурации Владимира Зеленского планируют посетить лидеры пяти стран.
На церемонию инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского, которая состоится 20 мая, приглашены лидеры пяти стран.
Как сообщила пресс-секретарь МИД Екатерина Зеленко в Twitter, на церемонию приглашены президенты Латвии, Литвы, Эстонии, Грузии и Венгрии.
По ее словам, также ожидаются прибытие министра энергетики США, министра обороны Канады, министра по вопросам Европы Франции, глава МИД Польши, вице-президент Турции, премьер-министра Молдавии, главы парламента Азербайджана, а также вице-премьеров Беларуси, Румынии, Болгарии и Словакии.
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Напомним, ранее стало известно, кто приедет на инаугурацию к Зеленскому.
Отметим, что в команде Зеленского рассказали подробностипроведения инаугурации.