"Что мне там делать? Хлопать в ладоши?": Коломойский рассказал, придет ли на инаугурацию Зеленского

Коломойский рассказал о планах на инаугурацию / УНИАН

Бизнесмен и бывший глава Днепропетровской области Игорь Коломойский пока не получил приглашение на инаугурацию новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского, которая состоится 20 мая в Верховной Раде, но обещал прийти на светскую часть, если пригласят. Об этом бизнесмен рассказал в интервью Схемам.

Коломойский добавил, что на подобных мероприятиях никогда до этого не был.

"Меня не приглашали, во-первых. А во-вторых, я не понимаю, как это выглядит. И какие сложности там – нужен дресс-код, бабочки, галстуки – это сложно.. Я не знаю – может на коктейль, на эту светскую часть – может приду. А на официальную – что мне там делать? Хлопать в ладоши? Куда идти, куда проходить – я никогда не был на подобных мероприятиях", – сказал Коломойский.

Ранее Игорь Коломойский рассказал, что ближайшие пять лет планирует жить в Украине.

"Я решил ближайшие пять лет прожить в Украине. Потому что я надеюсь на верховенство права в стране", - сказал он в интервью журналистам программы Схемы.

Напомним, украинский бизнесмен и экс-губернатор Днепропетровской области Игорь Коломойский после почти двухлетнего отсутствия – с июня 2017 года – в ночь на 17 мая 2019 года вернулся в Украину.

Добавим, что до этого Коломойский назвал главных претендентов на высшие должности Украины. Среди них фигурирует глава МВД, руководитель СНБО и топ-менеджмент Нафтогаза.

Также Коломойский выступил за назначение Коболева премьер-министром. По его словам, руководитель Нафтогаза способен выполнить концепцию развития страны.