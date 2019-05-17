"По семейным обстоятельствам": Коломойский на пять лет вернулся в Украину

Бизнесмен утверждает, что его сын подписывает контракт с отечественным баскетбольным клубом.
Игорь Коломойский в первом интервью после возвращения в Украину рассказал о своих планах на ближайшие пять лет.
"Я решил ближайшие пять лет прожить в Украине. Потому что я надеюсь на верховенство права в стране", - сказал он в интервью журналистам программы Схемы.
Бизнесмен заверил, что приехал в Украину исключительно по семейным обстоятельствам и с избранием Владимира Зеленского на пост главы государства это не связано.
"Нет, никак не связано. Я приехал сюда и планирую здесь находиться в связи с семейными обстоятельствами. У меня сын планирует подписать контракт с баскетбольным клубом Украины", - отметил он.
По словам Коломойского, но не намерен в будущем посещать администрацию новоизбранного президента Зеленского.
"Я планирую жить в Украине и наслаждаться жизнью в Украине. Без всяких посещений", - заверил бизнесмен.
Напомним, Коломойский после почти двухлетнего отсутствия – с июня 2017 года – вернулся в Украину в ночь с 15 на 16 мая.