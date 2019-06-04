"Невероятная и очень сложная ситуация": эксперты оценили шансы Зеленского на монополию в Раде

Эсперты оценили шансы Зеленского на монополию в Раде / Главред

У нынешнего президента Владимира Зеленского и его партии Слуга народа шансы получить 226 мандатов в парламенте на досрочных выборах в Верховную Раду 2019 крайне малы. А именно 226 голосов – это минимум для принятия законодательных решений в Раде.

По оценкам политолога Олега Саакяна, максимум, который Слуга народа сможет набрать на внеочередных выборах, – это 200 мандатов. Так что Зеленскому стоит искать партнеров для коалиции.

"Если по спискам Слуга народа возьмет 40%, то для того, чтобы иметь 226 голосов, им надо взять порядка 70% в мажоритарке. Это практически невероятная и очень сложная ситуация. И, скорей всего, Зеленскому удастся взять хороший процент, но не 226. Достаточно вероятно, что они возьмут в районе двухсот голосов", – рассказал Саакян в комментарии Главреду.

Читайте также"Это шок": Порошенко впал в депрессию от социологии по выборам в Раду – СМИИменно с нежеланием нынешних партий власти делиться с Зеленским местами в Раде эксперт и связывает провал голосования за пропорциональную систему, пусть даже и по закрытым спискам. По словам политолога Алексея Якубина, лидеры фракций просто посчитали свой рейтинг, опубликованный социологами. Там партия Слуга народа набирает 35-40%.

"Депутаты перевели этот рейтинг в мандаты. И оказалось, что во много еще виртуальная партия, где известен лидер Дмитрий Разумков и несколько других фамилий, может завести в парламент 226-228 мандатов. И это могло бы создать в Раде такое моно-большинство. Формально нигде нет запрета, чтобы партия поставила себе целью получить 226 мандатов. Но то, что депутаты провалили пропорциональную систему, и осталась старая, во многом уменьшает шансы Слуги народа набрать такое количество мандатов", – пояснил Якубин.

Эксперт объясняет, что с если с рейтингом по спискам все понятно, и Зеленский с высокой вероятностью получит свои 40%, то в голосовании по округам все устроено гораздо сложнее.

"Часть депутатов, которые сейчас есть в парламенте, не один год активно окучивала округа. И получается, что кандидаты от вновь созданной партии не будут обладать длительным резервом во времени. Полтора месяца, которые остались до выборов, несколько уменьшают возможность Слуги народа получить 226 мандатов в Раде", – уточнил политолог.

Развитие событий во многом будет зависеть от того, как будет проходить избирательная кампания.

Читайте такжеИзвестный актер из студии Квартал 95 "намылился" в нардепы"В разных регионах запросы к народным избранникам сильно отличаются. Есть достаточно бедные округа, где мало или плохо работает местная власть. И депутаты-мажоритарщики, которые получают возможность от Кабмина использовать государственные ресурсы, выполняют роль медиаторов, и на этом активно пиарятся. А в других городах требования к народным избранникам более жесткие. Там люди читают избирательную программу, помнят историю каждого депутата, который уже выдвигался. Поэтому Слуги народа и не цураются идей о том, с кем могут создать в Раде коалицию. Потому что у них есть понимание, что им не удастся самим взять большинство в парламенте", – резюмировал Якубин.

Напомним, партия Зеленского безоговорочно лидирует в парламентском рейтинге. Согласно опросу, высокие шансы быть избранными в Верховную Раду имеют четыре партии.

Ранее Главред сообщал, что по данным последних социологических опросов в антирейтинге партий на первом месте БПП. А вот во главе электоральных симпатий среди политических сил находится партия Слуга народа. За нее готовы отдать свой голос 43,8% тех, кто уже определился с симпатиями.

На втором месте – Оппозиционная платформа – За життя – 10,5%. На третьем и четвертом месте, с небольшим отрывом, как, кстати, и на прошедших президентских выборах 2019, – расположились БПП Солидарность – 8,8% и Батькивщина – 7,3%.

Далее идет Сила и честь И.Смешко – 5,1%, партия Святослава Вакарчука – 4,6%.

А вот радикальная партия О.Ляшко пользуется популярностью всего у 3,3% граждан, Оппозиционный блок – у 3,2%. Рейтинг других партий – меньше 3%.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил снизить проходной барьер в Раду и отменить мажоритарку.