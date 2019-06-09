Зинкевич, Парубий, Геращенко, Джемилев: Порошенко показал свой список на выборы в Раду

Порошенко показал свой список / pravda.com.ua

9 июня, в воскресенье, бывший президент Украины Петр Порошенко провел съезд своей политической партии, которая в мае изменила название на Европейская солидарность, и огласил список кандидатов, с которыми пойдет на досрочные выборы в Верховную Раду 2019, назначенные на 21 июля.

Следует обратить внимание, что обновилось не только название партии, но и ее список. В партию вошли и совершенно новые лица.

Возглавил список партии Европейская солидарность сам Петр Порошенко.

Вторым номером пойдет глава Верховной Рады Андрей Парубий.

На третьем месте - первый заместитель главы парламента Ирина Геращенко.

Четвертое место занял ветеран АТО и командующий десантно-штурмовых войск Михаил Забродский.

Замыкает первую пятерку телеведущая и общественный деятель София Федина.

Следующая пятерка выглядит так.

6. Уполномоченный президента по делам крымскотатарского народа и нардеп от БПП Мустафа Джемилев.

7. Доброволец, волонтер, медик, начальник Медицинского управления и реабилитации бойцов Украинской добровольческой армии Яна Зинкевич.

8. Глава Львовской ОГА Олег Синютка.

9. Заместитель главы Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз.

10. Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе.

Напомним, ранее у Порошенко рассказали, почему он проиграл Зеленскому на выборах. Глава избирательного штаба политсилы Европейская солидарность Сергей Березенко заявил, что причиной поражения его патрона Петра Порошенко на выборах президента стало отсутствие общения с украинцами в соцсетях.

Также ранее соцопрос показал, кто проходит в Раду. За партию Порошенко Европейская солидарность готовы проголосовать 7,8% избирателей.