У Порошенко рассказали, почему он проиграл Зеленскому на выборах

Петр Порошенко / УНИАН

Глава избирательного штаба политсилы Европейская солидарность Сергей Березенко заявил, что причиной поражения его патрона Петра Порошенко на выборах президента стало отсутствие общения с украинцами в соцсетях.

"Мы считали, что страна поделится на условно проукраинских государственников, и на тех, кто хотел бы жить сыто, спокойно, пусть даже в тяжелом мире с Россией. И что первых будет больше, в пропорции примерно 60/40. А оказалось, что появление Зеленского сформировало совсем другой запрос, разделив страну на тех, кто за новое, абсолютно новое, против старого", – отметил он.

Березенко особо отметил, что 99% украинского политикума были записаны в старый блок, а на новом поле удачно играл исключительно Владимир Зеленский.

"Все действующие политики остались позади Порошенко по результатам первого тура выборов. Но, увы, этого было мало, чтобы победить несистемного Зеленского во втором туре", – подытожил он.

Напомним, 21 апреля 2019 года, во втором туре выборов президента Украины Петр Порошенко с большим отрывом уступил Владимиру Зеленскому.