Украине очень повезло, что Порошенко вышвырнули с поста президента

Петр Порошенко / УНИАН

Товарищи порохоботы, прекратите задавать идиотский вопрос – "И в этом тоже виноват Порошенко?" - по каждому поводу.

Конечно виноват.

Во всём виноват Порошенко, лишь двадцать дней назад ушедший из власти.

Вы видимо забыли, у вас память вообще не предмет гордости, милый нюанс.

Пять лет крал Порошенко, а виноват был Янукович.

Пять лет крал Порошенко, а виноват был Советский Союз.

Пять лет крал Порошенко, а виновата была Российская Империя.

Нам просто очень повезло, что его вышвырнули на помойку, иначе, пройди он на второй срок, пришлось бы обвинять Киевскую Русь и неандертальцев.

Кто-то ж должен быть виноват, пока крал Порошенко, а?

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Вы удивительно невероятно ошибаетесь, когда думаете, что Порошенко отдал власть, и вопрос закрыт.

Это не маршрутка, из которой встал и вышел, и всё, больше никогда не повстречались.

Всё, произошедшее за эти пять лет несет оттенок убожества и позора, и за это кто-то должен ответить.

Кто-то, кто называл себя Президентом.

И не нужно тут же завывать про безвиз, безвиз, это упрощенный порядок пересечения границы, а не индульгенция на воровство.