Украине очень повезло, что Порошенко вышвырнули с поста президента

И за воровство и позор он должен ответь.
Товарищи порохоботы, прекратите задавать идиотский вопрос – "И в этом тоже виноват Порошенко?" - по каждому поводу.
Конечно виноват.
Во всём виноват Порошенко, лишь двадцать дней назад ушедший из власти.
Вы видимо забыли, у вас память вообще не предмет гордости, милый нюанс.
Пять лет крал Порошенко, а виноват был Янукович.
Пять лет крал Порошенко, а виноват был Советский Союз.
Пять лет крал Порошенко, а виновата была Российская Империя.
Нам просто очень повезло, что его вышвырнули на помойку, иначе, пройди он на второй срок, пришлось бы обвинять Киевскую Русь и неандертальцев.
Кто-то ж должен быть виноват, пока крал Порошенко, а?
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Вы удивительно невероятно ошибаетесь, когда думаете, что Порошенко отдал власть, и вопрос закрыт.
Это не маршрутка, из которой встал и вышел, и всё, больше никогда не повстречались.
Всё, произошедшее за эти пять лет несет оттенок убожества и позора, и за это кто-то должен ответить.
Кто-то, кто называл себя Президентом.
И не нужно тут же завывать про безвиз, безвиз, это упрощенный порядок пересечения границы, а не индульгенция на воровство.