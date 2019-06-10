Томенко и Катеринчук: Гриценко "засветил" первую пятерку своего избирательного списка

Анатолий Гриценко / Громадянська позиція / Facebook

Глава партии Гражданская позиция Анатолий Гриценко озвучил общественности представил топ-5 списка своей политической силы на досрочные выборы в Верховную Раду.

Соответствующее заявление он сделал в понедельник, 10 июня, объявил на партийном съезде в Киеве.

Кроме Гриценко, в топ-5 вошли Дмитрий Добродомов, лидер партии Народный контроль; Николай Томенко, лидер партии Родная страна; Николай Катеринчук, лидер партии Европейская партия Украины; Марина Соловьева, адвокат.

Кроме того, в список Гражданской позиции попал бывший первый замглавы СБУ Виктор Трепак.

Напомним, ранее Гриценко предложил объединиться Михаилу Саакашвили (экс-президенту Грузии и экс-губернатору Одесской области) и его партии Рух Новых сил - ради совместного похода на выборы. Тот в ответ взял время на размышление.



