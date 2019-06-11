Анастасия Приходько идет на выборы в Раду: видеообращение

Анастасия Приходько идет на парламентские выборы / instagram.com/prykhodko_official

Известная украинская певица Анастасия Приходько, которая в октябре 2018 года заявила о завершении творческой карьеры, планирует покорять украинский политический олимп, баллотируясь в Верховную Раду от партии Батькивщина по мажоритарному округу.

Приходько в Facebook и Instagram выложила видеообращение, в котором заявила, что хочет честно попасть в парламент, и пройти по спискам для нее – слишком просто.

"Сегодня был сьезд партии Батькивщина, где мы уже смогли с вами увидеть первую пятерку списков. Я выбрала для себя немного другой путь, потому что вы меня спрашиваете, почему меня нет в списках, и я хочу пойти по мажоритарному округу. Я хочу честно попасть в парламент. Я хочу посмотреть, как будут голосовать за меня люди, хотят ли они меня видеть в парламенте – для меня это очень важно. Список – это очень просто для меня", - заявила Приходько.

От какого именно округа она будет пытаться пройти в Верховную Раду, звезда не сообщила.

Ранее Батькивщина назвала первую пятерку на выборы.