Анастасия Приходько уходит со сцены

Анастасия Приходько решила уйти со сцены / Главред

Известная певица, заслуженная артистка Украины Анастасия Приходько сообщила, что уходит со сцены.

Настоящему музыканту трудно, когда у него почти нет поддержки и его заставляют стать похожим на всех, написала артистка на своей странице в Facebook.

По словам исполнительницы, она никогда не будет подстраиваться, чтобы быть модной.

"Я ухожу со сцены! Устала слушать о том, что я не формат… я настоящая и предавать саму себя тоже не буду, к сожалению, то, что продается в магазинах "все по 10", покупают быстрее!", — отметила певица.

Напомним, в начале марта Анастасия Приходько во время чата на "Главреде" говорила, что не является стодолларовой купюрой, чтобы нравиться всем. По ее словам, в тренде быть смешным, веселым, с заводной музыкой или русским языком.