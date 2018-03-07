Анастасия Приходько о себе: не стодолларовая купюра, чтобы нравиться всем

Певица, заслуженная артистка Украины 30-летняя Анастасия Приходько заявила, что не является стодолларовой купюрой, чтобы нравиться всем.

В тренде быть смешным, веселым, с заводной музыкой или русским языком, рассказала исполнительница во время чата на "Главреде".

"Да — меня теперь нигде нет. С того момента, как мы перешли в 2015 году на украинский язык, стали писать песни на украинском языке, мы почему-то резко стали "неформатом", — ответила она на вопрос, что для нее изменилось после введения квот на украинскую музыку на телевидении и радио.

По словам артистки, она не может понять — почему. "Но на радиостанциях меня в два раза меньше. Может, проблема с моей музыкой, может, она никому не нравится... Но я не буду такой же, как большинство артистов", — добавила гостья.

"К сожалению или к счастью, я — не Дзидзьо и не ТІК. Я не смогу быть весельчаком-артистом. Не могу я веселить людей — не мое это, не умею я. Я — больше лирик. Такой я человек, так что теперь, мне не звучать на радио..?", — подчеркнула собеседница.

"Я вижу, что в тренде быть смешным, веселым, с заводной музыкой или русским языком. Я все равно буду бороться с этой системой. Мне нравятся песни, которые я пишу, мне нравится музыка, которую мы создаем с музыкантами. Ну, а если вам не нравится... Я — не стодолларовая купюра, чтобы нравиться всем", — сказала певица.

Ранее Анастасия Приходько говорила "Главреду", что она думает над тем, чтобы когда-нибудь пойти в политику, но сейчас не состоит ни в каких партиях, и не собирается выдвигать свою кандидатуру на президентских выборах.