Батькивщина назвала первую пятерку на выборы: тащат в раду Наливайченко и в Раду

Батькивщина назвала первую пятерку своего списка на парламентских выборах / Фото: Alexandr Prokopenko

В понедельник, 10 июня состоялся съезд партии народного депутата Юлии Тимошенко Всеукраинское объединение Батькивщина, на котором была представлена первая пятерка кандидатов от политсилы на внеочередных выборах в Верховную Раду.

В пятерку списка ВО Батькивщина вошли:

Юлия Тимошенко – лидер ВО Батькивщина. Сергей Тарута – внефракционный нардеп, миллиардер. Валентин Наливайченко – лидер партии Справедливость, экс-глава СБУ. Сергей Соболев – народный депутат. Елена Кондратюк – член фракции Батькивщина, секретарь Комитета ВРУ по вопросам свободы слова и информационной политики.

Кроме того, для того, чтобы воплотить "новый курс", Тимошенко готова создать коалицию с партией президента Слуга народа.

"Наша команда настроена в новом парламенте идти в сильную коалицию с новым президентом и с другими демократическими проевропейскими силами... У нас есть не просто план, у нас есть план действий уже на 100 дней", – отметила Тимошенко.

Также Олег Ляшко назвал первую двадцатку списка Радикальной партии. Ранее была названа первая двадцатка списка партии Зеленского.

Отметим, стало известно, что в Раду проходят только 5 партий: сразу два фаворита остались за бортом.