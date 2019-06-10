Депутат от Народного фронта, бывший пловец, полковник ВСУ: Ляшко назвал первую двадцатку списка Радикальной партии

Список возглавил сам лидер Радикальной партии.
10 июня, в понедельник, на съезде Радикальной партии, Олег Ляшко озвучил имена членов своей команды, с которой он пойдет на досрочные парламентские выборы 21 июля.
Партийное собрание проходило в парке имени Т.Г. Шевченко, среди первой двадцатки – депутат от Народного фронта Георгий Логвинский, бывший пловец, а ныне депутат ВР Денис Силантьев и полковник ВСУ Иван Савка.
Вот список первой двадцатки Радикальной партии на выборы в Верховную Раду:
1. Олег Ляшко – лидер Радикальной партии.
2. Виктор Галасюк – заместитель лидера по экономической политике.
3. Андрей Лозовой – нардеп, заместитель лидера Радикальной партии и его помощник-консультант.
4. Инга Маковецкая - заместитель председателя Черновицкого областного совета.
5. Иван Савка – полковник ВСУ.
6. Олег Аверьянов – руководитель исполкома Радикальной партии.
7. Сергей Скуратовский – руководитель Киевской областной организации Радикальной партии.
8. Дмитрий Линько – нардеп от Радикальной партии.
9. Алена Кошелева – нардеп от Радикальной партии.
10. Виктор Вовк – заместитель лидера Радикальной партии.
11. Алексей Ленский – депутат Верховной Рады.
12. Георгий Логвинский - депутат от партии Народный фронт, заместитель председателя украинской делегации в ПАСЕ.
13. Валерия Заружко – нардеп, председатель Донецкой областной организации Радикальной партии.
14. Олег Куприенко - депутат Верховной Рады, заместитель лидера Радикальной партии.
15. Денис Силантьев - бывший пловец, депутат Верховной Рады.
16. Владимир Кравценюк - руководитель Волынской областной организации Радикальной партии.
17. Сергей Свисталюк
18. Александр Качур
19. Татьяна Зеленко - руководитель Хмельницкой областной парторганизации.
20. Сергей Крамаренко - руководитель Житомирской областной парторганизации.
Ранее была названа первая двадцатка списка партии Зеленского.