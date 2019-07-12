"Трагический персонаж": политолог указал на слабое место Вакарчука

12 июля 2019, 15:53

Украина может потерять уникального певца, предупредил эксперт.

Святослав Вакарчук — Святослав Вакарчук слишком искренний, считает политолог
Святослав Вакарчук слишком искренний, считает политолог / УНИАН

Политолог Андрей Окара полагает, что бывший нардеп, лидер группы Океан Ельзи и партии Голос, кандидат физико-математических наук Святослав Вакарчук слишком искренний, когда он говорит о политике — то играет чужую роль.

Вакарчук — трагический персонаж, рассказал эксперт в эфире Ukrlife.TV.

По словам собеседника, лидер Голоса чудесный, когда говорит про физику, чувствуется — человек расцветает, а когда говорит про политику — повторяет какие-то общие места.

"Я недавно специально ходил на его концерт, слушал, как он поет, и как он говорит. …вот говорит — он играет чужую роль. Он слишком искренний, знаете, если Зеленский (президент Владимир Зеленский — Ред.) комический персонаж, это — трагический персонаж", — заявил эксперт.

Окара отметил, что лирический герой во всех песнях Вакарчука — это трагический герой, именно поэтому он такой популярный как певец.

"…И, кстати, сейчас это перспектива вообще утратить уникального, самого известно, самого почитаемого во всем мире украинского певца, а это катастрофа будет для украинской культуры и для украинского общества", — сказал политолог.

Эксперт считает, что у партии Голос нет содержания. "…вот есть яркий Вакарчук, который может набирать электоральные симпатии, есть партия, за которую могут голосовать, — вот это обертка, а содержания нет…", — утверждает он.

Напомним, 16 мая Святослав Вакарчук объявил о создании партии Голос. Экс-нардеп говорил, что поведет политсилу на выборы 2019 в Верховную Раду. Позже политик сказал, что может прекратить выступать в случае попадания в исполнительную власть.

Выборы в Верховную Раду 2019

20 мая на торжественном заседании Верховной Рады прошла инаугурация новоизбранного президента Владимира Зеленского. После принятия присяги на верность украинскому народу глава государства анонсировал роспуск парламента.

На следующий день — 21 мая — Зеленский подписал указ о роспуске Рады, досрочные выборы в Верховную Раду были назначены на 21 июля. Указ был опубликован 23 мая в правительственном издании Урядовый курьер, после публикации документ вступил в силу. В нашей стране 24 мая стартовал избирательный процесс внеочередных парламентских выборов.

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Святослав Вакарчук Владимир Зеленский голос выборы 2019 Андрей Окара
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