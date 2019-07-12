"Трагический персонаж": политолог указал на слабое место Вакарчука

Святослав Вакарчук слишком искренний, считает политолог / УНИАН

Политолог Андрей Окара полагает, что бывший нардеп, лидер группы Океан Ельзи и партии Голос, кандидат физико-математических наук Святослав Вакарчук слишком искренний, когда он говорит о политике — то играет чужую роль.

Вакарчук — трагический персонаж, рассказал эксперт в эфире Ukrlife.TV.

По словам собеседника, лидер Голоса чудесный, когда говорит про физику, чувствуется — человек расцветает, а когда говорит про политику — повторяет какие-то общие места.

"Я недавно специально ходил на его концерт, слушал, как он поет, и как он говорит. …вот говорит — он играет чужую роль. Он слишком искренний, знаете, если Зеленский (президент Владимир Зеленский — Ред.) комический персонаж, это — трагический персонаж", — заявил эксперт.

Окара отметил, что лирический герой во всех песнях Вакарчука — это трагический герой, именно поэтому он такой популярный как певец.

"…И, кстати, сейчас это перспектива вообще утратить уникального, самого известно, самого почитаемого во всем мире украинского певца, а это катастрофа будет для украинской культуры и для украинского общества", — сказал политолог.

Эксперт считает, что у партии Голос нет содержания. "…вот есть яркий Вакарчук, который может набирать электоральные симпатии, есть партия, за которую могут голосовать, — вот это обертка, а содержания нет…", — утверждает он.

Напомним, 16 мая Святослав Вакарчук объявил о создании партии Голос. Экс-нардеп говорил, что поведет политсилу на выборы 2019 в Верховную Раду. Позже политик сказал, что может прекратить выступать в случае попадания в исполнительную власть.