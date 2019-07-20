На Житомирщине "чисто механически" испортили сотни бюллетеней

В Житомирской области члены одной из участковых избирательных комиссий в бюллетенях поставили штамп не там, где было нужно.
В городе Новоград-Волынский Житомирской области в одномандатном избирательном округе №65 на избирательном участке №181323 члены избирательной комиссии испортили 717 бюллетеней для голосования на внеочередных выборах в Верховную Раду 2019.
Члены участковой избирательной комиссии поставили штамп "выбыл" не напротив фамилии кандидата, который отказался участвовать в избирательной гонке, а напротив действующего кандидата в нардепы, сообщил наблюдатель гражданской сети Опора.
Председатель УИК сказал, что "проблема чисто механическая", об инциденте сообщили в Центральную избирательную комиссию, бюллетени печатают и сегодня — в субботу, 20 июля, их должны привезти.
"…дело в том, что нам дали образец, а он был не полным списком, там было выделено только три человека, и посередине трех человек была печать "выбыл". И мы внимательно до конца не дочитали это организационное письмо, так как всех кандидатов в депутатов там не было. А как там сверху было, так сверху — второе лицо — и поставили штамп "выбыл", — объяснил он.
Ранее в Министерстве иностранных дел Украины сообщили, что в посольстве нашей страны в Индии испортили все бюллетени для голосования украинцев на выборах в Верховную Раду 2019.
Выборы 2019: дата выборов
Выборы в парламент Украины 2019 года пройдут в воскресенье, 21 июля.
Выборы 2019 пройдут так же, как и предыдущие: выборы в Раду проходят каждые пять лет в последнее воскресенье октября.
Стоит отметить, что 21 июля пройдут внеочередные парламентские выборы. Изначально они были назначены на 27 октября этого года, однако в своей инаугурационной речи президент Владимир Зеленский объявил о роспуске Рады восьмого созыва и проведении досрочных выборов в Верховную Раду.
21 мая, президент Владимир Зеленский подписал указ о роспуске Рады. Этим же документом досрочные выборы в парламент были назначены на 21 июля. Несмотря на то, что в тот же день в Верховный суд Украины поступил иск на указ Зеленского о роспуске парламента, в котором заявитель просил признать документ противоправным и недействительным.
20 июня Конституционный суд официально объявил, что указ президента Владимира Зеленского о роспуске Рады восьмого созыва является конституционным.
Согласно ст. 77 Конституции, внеочередные выборы в Верховную раду проводятся в период 60 дней со дня опубликования решения о досрочном прекращении ее полномочий. А избирательная кампания и регистрация партий-кандидатов в ЦИК стартует на следующий день со дня публикации указа.