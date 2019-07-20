На Житомирщине "чисто механически" испортили сотни бюллетеней

20 июля 2019, 18:05

В Житомирской области члены одной из участковых избирательных комиссий в бюллетенях поставили штамп не там, где было нужно.

Выборы 2019 — На Житомирщине члены УИК испортили более 700 бюллетеней
На Житомирщине члены УИК испортили более 700 бюллетеней / УНИАН

В городе Новоград-Волынский Житомирской области в одномандатном избирательном округе №65 на избирательном участке №181323 члены избирательной комиссии испортили 717 бюллетеней для голосования на внеочередных выборах в Верховную Раду 2019.

Члены участковой избирательной комиссии поставили штамп "выбыл" не напротив фамилии кандидата, который отказался участвовать в избирательной гонке, а напротив действующего кандидата в нардепы, сообщил наблюдатель гражданской сети Опора.

Председатель УИК сказал, что "проблема чисто механическая", об инциденте сообщили в Центральную избирательную комиссию, бюллетени печатают и сегодня — в субботу, 20 июля, их должны привезти.

"…дело в том, что нам дали образец, а он был не полным списком, там было выделено только три человека, и посередине трех человек была печать "выбыл". И мы внимательно до конца не дочитали это организационное письмо, так как всех кандидатов в депутатов там не было. А как там сверху было, так сверху — второе лицо — и поставили штамп "выбыл", — объяснил он.

Ранее в Министерстве иностранных дел Украины сообщили, что в посольстве нашей страны в Индии испортили все бюллетени для голосования украинцев на выборах в Верховную Раду 2019.

Выборы 2019: дата выборов

Выборы в парламент Украины 2019 года пройдут в воскресенье, 21 июля.

Выборы 2019 пройдут так же, как и предыдущие: выборы в Раду проходят каждые пять лет в последнее воскресенье октября.

Стоит отметить, что 21 июля пройдут внеочередные парламентские выборы. Изначально они были назначены на 27 октября этого года, однако в своей инаугурационной речи президент Владимир Зеленский объявил о роспуске Рады восьмого созыва и проведении досрочных выборов в Верховную Раду.

21 мая, президент Владимир Зеленский подписал указ о роспуске Рады. Этим же документом досрочные выборы в парламент были назначены на 21 июля. Несмотря на то, что в тот же день в Верховный суд Украины поступил иск на указ Зеленского о роспуске парламента, в котором заявитель просил признать документ противоправным и недействительным.
20 июня Конституционный суд официально объявил, что указ президента Владимира Зеленского о роспуске Рады восьмого созыва является конституционным.

Согласно ст. 77 Конституции, внеочередные выборы в Верховную раду проводятся в период 60 дней со дня опубликования решения о досрочном прекращении ее полномочий. А избирательная кампания и регистрация партий-кандидатов в ЦИК стартует на следующий день со дня публикации указа.

Участвовать в выборах будут 22 партии.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
бюллетени Житомирщина выборы 2019 новости Украины
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

18:47
Пиво и креветки: украинский певец засветился на отдыхе в Крыму
18:45
Российское посольство поблагодарили за "признание" Крыма украинским
18:05
На Житомирщине "чисто механически" испортили сотни бюллетеней
17:58
Главарь "ДНР" растекся в фантазиях по поводу отжатого у Шахтера стадиона Донбасс-Арена Видео
17:38
Коррозия и ржавчина: у Зеленского показали крейсер Украина изнутри Видео
17:35
"Горячий воздух и грозы": синоптик предупредила о капризах погоды в день выборов в Раду Видео
17:33
Теофимо Лопес приблизился к бою с Ломаченко Видео
17:29
Еще один груз-200: офицер ВСУ "засветил" убитого известного боевика "ДНР"
17:20
Как приготовить соленые огурцы на зиму: очень быстрый рецепт Фото Видео
17:06
"Смертельный укол": на Тернопольщине женщина умерла от яда для жуков
16:36
Выборы 2019 под угрозой срыва: в посольстве Украины в Индии испорчены все бюллетени
16:34
Известный украинский тренер возглавил сборную Молдовы
16:29
Адепты "русского мира" сделали провокацию в Станице Луганской
15:52
Диетолог назвала плачевные последствия шоколадной диеты Видео
15:46
Российский боксер находится в критическом состоянии Видео
15:24
На Ровенщине отец и сын погибли страшной смертью
15:23
"Хочу в Вашу команду": Скандальный футболист Милевский попросился к Зеленскому Видео
15:21
Известный американский спортсмен умер от солнечного удара
14:50
Луценко отчитался о ходе расследования убийства Шеремета: есть "горячие версии" Видео
14:29
Диетолог назвала опасные вкусняшки Видео
14:20
"Пять лет пи*дили деньги, козел, где гиперлуп?": неугомонному Омеляну навесили фиников в Сети
14:02
"Лучше варить борщ": жена Морозюка сверкнула голой грудью и наехала на феминисток
13:58
Катрин Денев изложила секрет своей популярности Видео
13:48
Кит Турман vs Мэнни Пакьяо: когда бой, что говорят боксеры, где смотреть, прогнозы букмекеров
13:46
Интересные конкурсы: полицейский заказал похищение начальника и съемки с ним гей-порно
13:44
Лещинский: спасение исторических объектов Почтовой - гражданский подвиг актуально
13:25
"Оскорбление Путина": новый гендиректор Рустави 2 высказался о судьбе Габунии Видео
13:14
Сказка про белого бычка: Путин рассказал, при каком условии уйдет с поста президента РФ
12:43
"Бузова запилила попа-челледж": Звезда Дома-2 Водонаева порадовала фанатов задом в купальнике
12:28
Огнен Кузмич вышел из комы
12:24
"Кто убил Павла?": Зеленский вызвал на ковёр Луценко, Авакова, Князева и Грицака
12:06
Боевики "ДНР" пустили пыль в глаза по поводу прекращения огня на Донбассе
11:51
"Сидят в моче зеленой, гадюшник и вонь": туристы показали на видео отдых на Азовских "болотах" Видео
11:38
Муж Инны Чуриковой приоткрыл завесу тайны над состоянием ее здоровья
11:38
Известная теннисистка устроила стриптиз в баре
11:07
Логичная карьера: скандальная Диана Шурыгина снялась у порнорежиссера
10:58
Королева Елизавета II "заказала" правнука: Меган Маркл снова станет мамой
10:55
96-летний бегун побил мировой рекорд
10:44
Эксперт рассказал, сколько миллиардов путинские друзья в Европе распилят на Северном потоке-2
10:28
Вичини стал самым возрастным победителем матча Кубка Дэвиса
10:25
Главные новости 20 июля: день тишины, заявление Путина и смертельное ДТП под Киевом
10:22
"Нашим пограничникам пох*й": в Сети вздрючили Дану Борисову за визит в Киев
09:48
Алжир выиграл Кубок африканских наций Видео
09:46
Меркель обеспокоилась влиянием Кремля на европейскую политику
09:46
Город, который сможет удивить: что посмотреть в Батуми и куда ехать за вином и впечатлениями
09:44
Пошел по стопам Медведчука: Оливер Стоун попросил Путина стать его кумом
09:15
Модный летний must have 2019 – папины шлепанцы: с чем сочетать и куда носить Фото
08:37
Как введение пошлин на дизель и газ из РФ отразится на потребителе мнение
08:22
Жуткое ДТП под Киевом: Audi насмерть раздавил мужчину и двух женщин у АЗС Видео
07:53
"Сближение неизбежно": Путин раскатисто заявил, что русские и украинцы – один народ
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять