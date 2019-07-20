На Житомирщине "чисто механически" испортили сотни бюллетеней

На Житомирщине члены УИК испортили более 700 бюллетеней / УНИАН

В городе Новоград-Волынский Житомирской области в одномандатном избирательном округе №65 на избирательном участке №181323 члены избирательной комиссии испортили 717 бюллетеней для голосования на внеочередных выборах в Верховную Раду 2019.

Члены участковой избирательной комиссии поставили штамп "выбыл" не напротив фамилии кандидата, который отказался участвовать в избирательной гонке, а напротив действующего кандидата в нардепы, сообщил наблюдатель гражданской сети Опора.

Председатель УИК сказал, что "проблема чисто механическая", об инциденте сообщили в Центральную избирательную комиссию, бюллетени печатают и сегодня — в субботу, 20 июля, их должны привезти.

"…дело в том, что нам дали образец, а он был не полным списком, там было выделено только три человека, и посередине трех человек была печать "выбыл". И мы внимательно до конца не дочитали это организационное письмо, так как всех кандидатов в депутатов там не было. А как там сверху было, так сверху — второе лицо — и поставили штамп "выбыл", — объяснил он.

Ранее в Министерстве иностранных дел Украины сообщили, что в посольстве нашей страны в Индии испортили все бюллетени для голосования украинцев на выборах в Верховную Раду 2019.