Выборы 2019 под угрозой срыва: в посольстве Украины в Индии испорчены все бюллетени

В украинском посольстве в Индии на бюллетенях поставили не те печати, сообщили в МИД нашей страны.
В посольстве Украины в Индии испортили все бюллетени для голосования украинцев на внеочередных выборах в Верховную Раду 2019.
На бюллетенях поставили не те печати, пишет Lb.ua со ссылкой на письмо Министерства иностранных дел Украины.
По данным издания, выборы 2019 в Индии находятся под угрозой срыва.
"МИД Украины предупредил посольства о недопустимости передачи избирательным участкам по выборам депутатов в парламент печатей избирательных участков по выборам президента…", — говорится в документе.
В МИДе подчеркнули, что эти печати должны были ему вернуть сразу после президентских выборов. "…подобные безответственные действия посольства в Индии уже привели к порче всех бюллетеней и угрозе срыва голосования 21 июля", — добавили во внешнеполитическом ведомстве.
Напомним, в начале июля в Украине была устранена главная угроза выборам в Верховную Раду 2019 — Центральная избирательная комиссия выиграла Верховный суд относительно проведения повторной жеребьевки партий.
Выборы 2019: дата выборов
Выборы в парламент Украины 2019 года пройдут в воскресенье, 21 июля.
Выборы 2019 пройдут так же, как и предыдущие: выборы в Раду проходят каждые пять лет в последнее воскресенье октября.
Стоит отметить, что 21 июля пройдут внеочередные парламентские выборы. Изначально они были назначены на 27 октября этого года, однако в своей инаугурационной речи президент Владимир Зеленский объявил о роспуске Рады восьмого созыва и проведении досрочных выборов в Верховную Раду.
21 мая, президент Владимир Зеленский подписал указ о роспуске Рады. Этим же документом досрочные выборы в парламент были назначены на 21 июля. Несмотря на то, что в тот же день в Верховный суд Украины поступил иск на указ Зеленского о роспуске парламента, в котором заявитель просил признать документ противоправным и недействительным.
20 июня Конституционный суд официально объявил, что указ президента Владимира Зеленского о роспуске Рады восьмого созыва является конституционным.
Согласно ст. 77 Конституции, внеочередные выборы в Верховную раду проводятся в период 60 дней со дня опубликования решения о досрочном прекращении ее полномочий. А избирательная кампания и регистрация партий-кандидатов в ЦИК стартует на следующий день со дня публикации указа.