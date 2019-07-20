Выборы 2019 под угрозой срыва: в посольстве Украины в Индии испорчены все бюллетени

В посольстве Украины в Индии испортили все бюллетени для голосования на выборах в Раду / Reuters

В посольстве Украины в Индии испортили все бюллетени для голосования украинцев на внеочередных выборах в Верховную Раду 2019.

На бюллетенях поставили не те печати, пишет Lb.ua со ссылкой на письмо Министерства иностранных дел Украины.

По данным издания, выборы 2019 в Индии находятся под угрозой срыва.

"МИД Украины предупредил посольства о недопустимости передачи избирательным участкам по выборам депутатов в парламент печатей избирательных участков по выборам президента…", — говорится в документе.

В МИДе подчеркнули, что эти печати должны были ему вернуть сразу после президентских выборов. "…подобные безответственные действия посольства в Индии уже привели к порче всех бюллетеней и угрозе срыва голосования 21 июля", — добавили во внешнеполитическом ведомстве.

Напомним, в начале июля в Украине была устранена главная угроза выборам в Верховную Раду 2019 — Центральная избирательная комиссия выиграла Верховный суд относительно проведения повторной жеребьевки партий.