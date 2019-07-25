"Путин виноват" в "оливье от волонтеров Порошенко": на Закарпатье случилось ЧП при подсчете голосов

На Закарпатье сорвана работа комиссии из-за оливье / kuharka.com

На Закарпатье, на Окружной избирательной комиссии №70, сорвана работа комиссии.

Завершить подсчет голосов не смогли, так как, по официальной версии, более 10 членов отравились испорченной едой, вероятнее всего, оливье.

Среди пострадавших также один наблюдатель, один сотрудник ГСЧС двое сотрудников полиции. Официально к врачам обратилось лишь 6 человек (и четверо членов комиссии находятся сейчас в инфекционном отделении свалявской больницы), еще столько же лечатся дома.

По словам главы ОИК, еду они заказали в ресторане.

В комментариях под постом к этой новости люди восприняли сообщение по-разному: кто-то сочувствует и возмущается качеством еды, но нашлись и такие, кто воспринял новость с сарказмом.

Люди пишут: "Блевать хочется от их лжи! С температурой 40° ее бы на носилках несли. Вот так и живем", "Что, оливье было от волонтеров Порошенко?", "Хоть одни нажрались на халяву… Менты обосрались… Точно диверсия… Путин… Виноват" и т.п.

Напомним, по состоянию на утро 25 июля, в Центральной избирательной комиссии обработали 99,85% электронных протоколов внеочередных парламентских выборов. Первое место занимает партия Слуга народа, которую поддержали 43,17% избирателей.

Согласно окончательным данным Национального экзит-пола, результаты внеочередных парламентских выборов могут выглядеть так: партия Слуга народа набирает 44,2% голосов, Оппозиционная платформа - За жизнь - 11,4%, Европейская солидарность - 8,8%, ВО Батькивщина - 7,4%, Голос - 6,5%.

По данным Центризбиркома, явка на внеочередных парламентских выборах составила 49,84% избирателей.