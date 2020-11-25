Шурин Разумкова проиграл: назван победитель выборов мэра Николаева

Сенкевич возглавил Николаев во второй раз / УНИАН

В Николаеве во втором туре выборов мэра победил действующий городской голова Александр Сенкевич, за него проголосовали 54 тыс. 411 избирателей, что составило 59,74%.

Как сообщается на сайте Центральной избирательной комиссии, оппонент Сенкевича, представитель партии Оппозиционная платформа - За жизнь Владислав Чайка получил 35 тыс. 416 голосов избирателей, что релевантно 38,89%.

Отметим, Чайка является братом супруги спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова. Победу на выборах одержать ему не удалось. Таким образом Сенкевич возглавил Николаев во второй раз. На прошлых выборах он состоял в партии Самопомощь, а на нынешних перешел в политсилу Пропозиция.

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"В этот раз я дождался официальных результатов. Выборы окончены, Николаев сделал свой выбор! Огромное спасибо всем за поддержку! Александр Сенкевич, поздравляю! Дай бог сил вынести эту ношу", — написал Панченко.

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