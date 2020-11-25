Шурин Разумкова проиграл: назван победитель выборов мэра Николаева

Горожане решили оставить на посту действующего руководителя.
В Николаеве во втором туре выборов мэра победил действующий городской голова Александр Сенкевич, за него проголосовали 54 тыс. 411 избирателей, что составило 59,74%.
Как сообщается на сайте Центральной избирательной комиссии, оппонент Сенкевича, представитель партии Оппозиционная платформа - За жизнь Владислав Чайка получил 35 тыс. 416 голосов избирателей, что релевантно 38,89%.
Отметим, Чайка является братом супруги спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова. Победу на выборах одержать ему не удалось. Таким образом Сенкевич возглавил Николаев во второй раз. На прошлых выборах он состоял в партии Самопомощь, а на нынешних перешел в политсилу Пропозиция.
Читайте такжеВыборы в Ровно, Полтаве, Бердянске: кого поддержали избирателиПостановление территориальной избирательной комиссии прокомментировал в Facebook депутат Николаевского горсовета Федор Панченко.
"В этот раз я дождался официальных результатов. Выборы окончены, Николаев сделал свой выбор! Огромное спасибо всем за поддержку! Александр Сенкевич, поздравляю! Дай бог сил вынести эту ношу", — написал Панченко.
Местные выборы 2020 в Украине
В воскресенье, 22 ноября, в Украине прошел второй тур местных выборов. Повторное голосование было назначено в 11 городах. В частности, мэров выбирали жители Львова, Бердянска, Днепра, Дрогобыча, Полтавы, Николаева, Славянска, Никополя, Ровно, Ужгорода и Черкасс.
Как сообщили в ЦИК, на момент закрытия избирательных участков по состоянию на 20:00 воскресенья средняя явка во втором туре выборов городских голов составила 29,53%.
В воскресенье, 15 ноября, в Украине состоялось повторное голосование на местных выборах.
По данным Центральной избирательной комиссии, явка на выборах составила 36,98%. Социологическая группа Рейтинг выяснила, что большинству граждан, которые голосовали на выборах, более 50 лет.
Центральная избирательная комиссия обнародовала результаты выборов мэров в семи городах Украины, где жители сделали свой выбор 15 ноября.