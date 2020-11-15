Второй тур местных выборов в Украине: наблюдатели зафиксировали первые нарушения

В Украине проходит второй тур местных выборов 2020 / УНИАН

В воскресенье, 15 ноября, в Украине проходит повторное голосование на местных выборах. На ряде избирательных участков уже зафиксированы первые нарушения.

В частности, в городе Украинка Киевской области на некоторых участках урны не опечатаны. Кроме того, глава комиссии №320771 вместо того, чтобы раздать все бюллетени на столы, как того требует закон, оставила часть на подоконнике, часть - в сейфе, пишет Telegram-канал Dubinsky.pro.

Фото t.me/dubinskypro

Как сообщает организация ОПОРА, в Украинке член УИК заранее заполняла избирательные бюллетени, вписывая свою фамилию.

В той же Украинке во время голосования на одной из УИК секретарь комиссии начала заполнять протокол о подсчете голосов, не дождавшись завершения голосования.

На избирательных участках в Каменце-Подольском не хватает урн для голосования, а в Луцке наблюдательницу ОПОРЫ не допустили на избирательный участок, несмотря на то, что она вовремя прибыла на участок и имела отрицательный тест на коронавирус. Наблюдатель имел с собой электронную версию документа.

"В комиссии требовали именно бумажный оригинал с печатью, поэтому посоветовали наблюдателю распечатать его в лаборатории и вернуться. При этом комиссия не предоставила наблюдателю документ, на основе которого требовала справку именно такого образца", - сообщили в ОПОРЕ.

Наблюдатели вызвали на место полицию.

Еще на двух участках в Луцке члены комиссий №071044 и №071082 не вели протоколы утренних заседаний. На последнем участке не объявляли ни количества избирателей, ни количества бюллетеней.

Тем временем в Центризбиркоме украинцам напомнили противоэпидемические правила, так как второй тур выборов проходит в условиях карантина.

В частности, избиратели должны:

обработать руки дезинфицирующими (антисептическими) средствами;

находиться в респираторе или защитной маске. Члены избирательной комиссии могут обратиться к избирателям с просьбой временно снять маску для подтверждения личности;

минимизировать время пребывания в помещении для голосования;

воздержаться от посещения помещений для голосования вместе с детьми;

по возможности для осуществления голосования использовать личную ручку.

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