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Второй тур местных выборов в Украине: наблюдатели зафиксировали первые нарушения

15 ноября 2020, 10:50

В частности, нарушения фиксировали на утренних заседаниях в Луцке и Украинке.

Местные выборы в Украине 2020
В Украине проходит второй тур местных выборов 2020 / УНИАН

В воскресенье, 15 ноября, в Украине проходит повторное голосование на местных выборах. На ряде избирательных участков уже зафиксированы первые нарушения.

В частности, в городе Украинка Киевской области на некоторых участках урны не опечатаны. Кроме того, глава комиссии №320771 вместо того, чтобы раздать все бюллетени на столы, как того требует закон, оставила часть на подоконнике, часть - в сейфе, пишет Telegram-канал Dubinsky.pro.

Фото t.me/dubinskypro

Как сообщает организация ОПОРА, в Украинке член УИК заранее заполняла избирательные бюллетени, вписывая свою фамилию.

В той же Украинке во время голосования на одной из УИК секретарь комиссии начала заполнять протокол о подсчете голосов, не дождавшись завершения голосования.

На избирательных участках в Каменце-Подольском не хватает урн для голосования, а в Луцке наблюдательницу ОПОРЫ не допустили на избирательный участок, несмотря на то, что она вовремя прибыла на участок и имела отрицательный тест на коронавирус. Наблюдатель имел с собой электронную версию документа.

"В комиссии требовали именно бумажный оригинал с печатью, поэтому посоветовали наблюдателю распечатать его в лаборатории и вернуться. При этом комиссия не предоставила наблюдателю документ, на основе которого требовала справку именно такого образца", - сообщили в ОПОРЕ.

Наблюдатели вызвали на место полицию.

Еще на двух участках в Луцке члены комиссий №071044 и №071082 не вели протоколы утренних заседаний. На последнем участке не объявляли ни количества избирателей, ни количества бюллетеней.

Тем временем в Центризбиркоме украинцам напомнили противоэпидемические правила, так как второй тур выборов проходит в условиях карантина.

В частности, избиратели должны:

  • обработать руки дезинфицирующими (антисептическими) средствами;
  • находиться в респираторе или защитной маске. Члены избирательной комиссии могут обратиться к избирателям с просьбой временно снять маску для подтверждения личности;
  • минимизировать время пребывания в помещении для голосования;
  • воздержаться от посещения помещений для голосования вместе с детьми;
  • по возможности для осуществления голосования использовать личную ручку.

Местные выборы в Украине – о чем ранее сообщал Главред:

  • Второй тур местных выборов в некоторых городах Украины назначен на 15 ноября, а в некоторых - на 22 ноября.
  • Сегодня выборы проходят в Каменец-Подольском (Хмельницкая область); Краматорске (Донецкая область); Луцке (Волынская область); Одессе (Одесская область); Сумах (Сумская область); Украинке (Киевская область); Херсоне (Херсонская область).
  • В воскресенье, 25 октября, на подконтрольных Киеву территориях (кроме некоторых контролируемых районов на Донбассе) состоялись местные выборы. Явка на выборы составила 36,98%.
  • ЦИК выложил в Сеть результаты выборов в местные советы. 2 ноября 2020 весь массив информации по местным выборам-2020 был опубликован на сайте Центризбиркома.
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