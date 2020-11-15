Второй тур местных выборов в Украине: наблюдатели зафиксировали первые нарушения

В частности, нарушения фиксировали на утренних заседаниях в Луцке и Украинке.
В воскресенье, 15 ноября, в Украине проходит повторное голосование на местных выборах. На ряде избирательных участков уже зафиксированы первые нарушения.
В частности, в городе Украинка Киевской области на некоторых участках урны не опечатаны. Кроме того, глава комиссии №320771 вместо того, чтобы раздать все бюллетени на столы, как того требует закон, оставила часть на подоконнике, часть - в сейфе, пишет Telegram-канал Dubinsky.pro.
Как сообщает организация ОПОРА, в Украинке член УИК заранее заполняла избирательные бюллетени, вписывая свою фамилию.
В той же Украинке во время голосования на одной из УИК секретарь комиссии начала заполнять протокол о подсчете голосов, не дождавшись завершения голосования.
На избирательных участках в Каменце-Подольском не хватает урн для голосования, а в Луцке наблюдательницу ОПОРЫ не допустили на избирательный участок, несмотря на то, что она вовремя прибыла на участок и имела отрицательный тест на коронавирус. Наблюдатель имел с собой электронную версию документа.
"В комиссии требовали именно бумажный оригинал с печатью, поэтому посоветовали наблюдателю распечатать его в лаборатории и вернуться. При этом комиссия не предоставила наблюдателю документ, на основе которого требовала справку именно такого образца", - сообщили в ОПОРЕ.
Наблюдатели вызвали на место полицию.
Еще на двух участках в Луцке члены комиссий №071044 и №071082 не вели протоколы утренних заседаний. На последнем участке не объявляли ни количества избирателей, ни количества бюллетеней.
Тем временем в Центризбиркоме украинцам напомнили противоэпидемические правила, так как второй тур выборов проходит в условиях карантина.
В частности, избиратели должны:
- обработать руки дезинфицирующими (антисептическими) средствами;
- находиться в респираторе или защитной маске. Члены избирательной комиссии могут обратиться к избирателям с просьбой временно снять маску для подтверждения личности;
- минимизировать время пребывания в помещении для голосования;
- воздержаться от посещения помещений для голосования вместе с детьми;
- по возможности для осуществления голосования использовать личную ручку.
Местные выборы в Украине – о чем ранее сообщал Главред:
- Второй тур местных выборов в некоторых городах Украины назначен на 15 ноября, а в некоторых - на 22 ноября.
- Сегодня выборы проходят в Каменец-Подольском (Хмельницкая область); Краматорске (Донецкая область); Луцке (Волынская область); Одессе (Одесская область); Сумах (Сумская область); Украинке (Киевская область); Херсоне (Херсонская область).
- В воскресенье, 25 октября, на подконтрольных Киеву территориях (кроме некоторых контролируемых районов на Донбассе) состоялись местные выборы. Явка на выборы составила 36,98%.
- ЦИК выложил в Сеть результаты выборов в местные советы. 2 ноября 2020 весь массив информации по местным выборам-2020 был опубликован на сайте Центризбиркома.