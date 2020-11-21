ЦИК озвучила имена победителей второго тура выборов мэров в семи городах

Известны официальное результаты голосования, которое состоялось неделю назад.
Центральная избирательная комиссия обнародовала результаты выборов мэров в семи городах Украины, где жители сделали свой выбор 15 ноября.
Как сообщается на сайте ЦИК, второй тур прошел успешно в Краматорске, Украинке, Херсоне, Каменец-Подольском, Луцке, Сумах и Одессе.
Результаты показывают, что в Луцке победил советник бывшего мэра Игорь Полищук от партии За будущее. Он набрал 54,6% голосов.
В Сумах выборы снова выиграл кандидат от ВО Батькивщина действующий мэр Александр Лысенко. За него проголосовали 60,3% избирателей.
В Херсоне 63,59% избирателей проголосовали за нардепа Игоря Колыхаева, а в Краматорске победил Александр Гончаренко с 57,85% голосов.
В Украинке мэром стал член партии Европейская Солидарность Александр Турецкий, за которого проголосовали 51,5% избирателей, а в Каменец-Подольском - Михаил Поситко с 58,33% голосов.
В Одессе больше всего голосов получил снова Геннадий Труханов, которого поддержали 54,28% избирателей.
Местные выборы
В воскресенье, 25 октября, по всей Украине состоялись местные выборы.
по данным Центральной избирательной комиссии, явка на выборы составила 36,98%.
Социологическая группа Рейтинг выяснила, что большинству граждан, которые голосовали на выборах, более 50 лет.
Политолог Олег Саакян объяснил причины низкой явки на местных выборах 2020.
В ЦИК пообещали, что результаты выборов будут установлены до 3 ноября включительно.