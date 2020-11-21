ЦИК озвучила имена победителей второго тура выборов мэров в семи городах

ЦИК назвала победителей выборов мэров в семи городах Украины / УНИАН

Центральная избирательная комиссия обнародовала результаты выборов мэров в семи городах Украины, где жители сделали свой выбор 15 ноября.

Как сообщается на сайте ЦИК, второй тур прошел успешно в Краматорске, Украинке, Херсоне, Каменец-Подольском, Луцке, Сумах и Одессе.

Результаты показывают, что в Луцке победил советник бывшего мэра Игорь Полищук от партии За будущее. Он набрал 54,6% голосов.

В Сумах выборы снова выиграл кандидат от ВО Батькивщина действующий мэр Александр Лысенко. За него проголосовали 60,3% избирателей.

В Херсоне 63,59% избирателей проголосовали за нардепа Игоря Колыхаева, а в Краматорске победил Александр Гончаренко с 57,85% голосов.

В Украинке мэром стал член партии Европейская Солидарность Александр Турецкий, за которого проголосовали 51,5% избирателей, а в Каменец-Подольском - Михаил Поситко с 58,33% голосов.

В Одессе больше всего голосов получил снова Геннадий Труханов, которого поддержали 54,28% избирателей.

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