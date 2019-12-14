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Ученые назвали самую опасную вещь в косметичке

14 декабря 2019, 04:28

Бьюти блендер и спонж - идеальная среда для размножения бактерий.

бьюти блендер
Бьюти блендер - это спонж для нанесения тонального средства / Фото instagram

Женская косметичка, а точнее ее содержимое, оказалась рассадником смертоносных микробов - кишечной палочки и стафилококка. К такому выводу пришли медики из Астонского университета Великобритании.

Ученые провели исследование, по результатам которого выяснилось, что девять из десяти косметических средств для нанесения макияжа загрязнены опасными микробами, передает ВВС. Анализу подвергли помаду, блеск для губ, карандаши для глаз, тушь для ресниц, а также спонжи и кисти для нанесения макияжа. Все эти завсегдатаи женской косметички оказались потенциально опасными. А вот "оружием номер один" стал именно бьюти блендер – это спонж каплевидной формы для нанесения тонального средства. Концентрация опасных для человека микробов на спонжах и бьюти блендерах  составила более миллиона бактерий на миллилитр – это гораздо больше, чем на любых других косметических средствах. Причем это касается как использованных, так и новых средств.

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Согласно проведенному учеными опросу, 93% бьюти блендеров никогда не мыли и не очищали, даже если те падали на пол во время использования. В связи с этим эксперты забили тревогу и напомнили, что спонжи имеют идеальную среду для размножения бактерий за счет того, что на них остается влага и различные косметические вещества.

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Напомним, ранее ученые предупредили, что наращивание ресниц чревато опасными последствиями. В частности, модная бьюти-процедура провоцирует глазные инфекции, а именно – заражение век. 

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