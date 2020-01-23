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Дерматолог разгромила популярные бьюти-советы из интернета

23 января 2020, 03:40

Некоторые рецепты красоты могут принести только вред.

Дерматолог развеяла мифы некоторых рецептов красоты / Фото pixabay.com

Интернет полон разнообразных бьюти-советов, как всегда выглядеть молодо и свежо. При этом многие из них предполагают домашний уход за собой. Некоторые советы могут быть вполне рабочими, а вот некоторые принесут скорее вред, чем пользу. Дерматолог Ольга Игнатьева рассказала, какими рецептами красоты однозначно не стоит пользоваться.

Можно ли прижигать прыщики

Обладательницам проблемной кожи советчики из интернета предлагают прижигать высыпания спиртом, салициловой кислотой или зубной пастой. Якобы это дешево и эффективно, средства подсушат воспаления и ускорят процесс их исчезновения. В свою очередь, Игнатьева рекомендует не пользоваться этими советами, поскольку все эти средства оставляют на коже ожоги, которые чреваты появлением шрамов и пигментации.

Масла для лица вместо крема

Один из популярных рецептов красоты – наносить масло вместо крема. Дерматолог утверждает, что масло можно использовать вместо крема для тела. При этом оно поможет увлажнить кожу, но не защитит от солнца.

"Но если наносить масло на лицо, то вместо ожидаемого положительного результата вроде "упругость, мягкость, сияние и свежесть" можно получить воспаление, черные точки, высыпания и прочие неприятные моменты", - сказала Игнатьева в эфире MedOboz.

По ее словам, все масла очень камедогенны и сильно закупоривают поры. Поэтому проблем от использования масла вместо крема намного больше, чем пользы.

Кислотный пилинг в домашних условиях

Профессиональные кислотные пилинги на самом деле способны творить чудеса с кожей. А вот если последовать советам из интернета и провести сеанс отшелушивания, например, при помощи уксусной или салициловой кислоты, лимонного концентрата и т.д., то можно глубоко травмировать кожу.

"Во-первый, кислотный пилинг подходит далеко не для каждой кожи, и можно ли ее делать вам, скажет только профессионал при личной консультации. Во-вторых, во время салонной процедуры наносится не только отшелушивающий состав, но и другие средства, которые направлены на смягчение кожи, ее "успокаивание" и т.д.", – отметила дерматолог.

Обертывания с эфирными маслами против целлюлита

Обертывания против целлюлита, сделанные в салонных условиях, действительно эффективны. Они помогают бороться с целлюлитом и дряблостью кожи. А вот домашний вариант обертывания с использованием "антицеллюлитных" эфирных масел может закончиться сильным химическим ожогом, аллергией и общим ухудшением самочувствия.

Горчица для густоты волос

Популярный бьюти-совет для улучшения густоты волос - воспользоваться маской из горчичного порошка. Теоретически горчица  действительно может ускорить процесс роста волос, поскольку горчичный порошок способствует улучшению кровообращения и питания волосяных луковиц. Но на практике горчичный порошок оставляет сильные ожоги на коже головы и приводит к пересушиванию и ломкости волос.

Напомним, ранее  эксперт по правильному питанию Ольга Усенко рассказала, как избавиться от целлюлита и какие применять методы для борьбы с ним.

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