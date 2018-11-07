Красим волосы подмышками: новый бьюти-тренд охватил Instagram

Американский стилист Рокси Хант предложила своим клиенткам красить волосы подмышками в тон оттенку на голове или же экспериментировать с расцветками.

Результаты девушки, которые согласились на провокационный эксперимент, опубликовывали в Instagram.

Яркий тренд задал моду в соцсети, к нему присоединились пользователи из разных стран. Цветные волосы подмышками стали популярными, некоторое девушки даже делали разнообразные стилизованные прически.

Стильные и экстравагантные модницы начали экспериментировать. И Сеть заполонили снимки не только с подмышками в тон цвету волос на голове, но и разноцветные варианты и даже коллажи.

Напомним, в Сети набирает популярность новый бьюти-тренд, в рамках которого женщины отстаивают право не брить волосы на своем теле, и при этом не быть в глазах окружающих "мерзкими фриками".