Долой стандарты красоты: бородатые женщины запустили новый бьюти-тренд

Харнаам Каур призывает не стесняться своей бороды / https://www.instagram.com/harnaamkaur/?hl=ru

Отращивать бороду – модно! Так считают не только мужчины, но и женщины – обладательницы густой растительности на лице.

В Сети набирает популярность новый бьюти-тренд, в рамках которого женщины отстаивают право не брить волосы на своем теле, и при этом не быть в глазах общественности "мерзкими фриками".

Девушки, которые страдают от синдрома Штейна-Ливенталя или поликистоза яичников, и имеют густую бороду из-за гормональных нарушений, стали инициаторами кампании We Can Face It. Они призывают женщин, которые имеют бороду, не прятаться дома, и каждый день сбривать волосы, а перестать бороться с собой, и рассказать свою историю миру.

Так и сделала 27-летняя Харнаам Каур, которая с 11 лет страдает переизбытком волос на своем лице. Девушка страдала от буллинга в школе – ей давали обидные прозвища, она даже думала покончить с собой.

Однако, ситуация кардинально изменилась после того, как девушка решила принять сикхизм - эта религия запрещает избавляться от волос на теле.

Теперь Каур не стесняется своей бороды, и выставляет ее напоказ в Instagram, постоянно фотографируясь с братом и друзьями, сравнивая длину волос.

Также в марте 2017 года Каур стала первой женщиной с бородой, которая стала моделью на Лондонской неделе моды. Кроме того, Харнаам вошла в Книгу рекордов Гиннеса, как самая молодая девушка с бородой.

"Реакции, которые я получаю от людей, очень забавны. Они смотрят мне в глаза... Потом на мою бороду... И потом на мою грудь", - рассказала Каур.

Решила перестать прятать свою растительность на лице и Мариам Дадгар, которая сейчас проживает в Англии. Мариам – мать двоих детей, и именно после родов в ее организме произошел гормональный сбой, и стала расти борода. Женщина на протяжении 20 лет каждый день тщательно выщипывала волосы на подбородке.

После развода с мужем, который бросил ее из-за бороды, она решила не стесняться своих волос. Сейчас Мариам уверяет, что чувствует себя сексуальной, и ищет новую любовь.

