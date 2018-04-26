Кончиты Вурст больше нет. Победитель "Евровидения" отказался от женского образа

Австрийский певец, победитель "Евровидения-2014" Том Нойвирт решил отказаться от женского образа Кончиты Вурст.

Артист решил сменить имидж на более мужественный, сообщает издание The Independent.

"Я делаю то, что хочу делать, и одеваюсь так, как мне хочется в настоящий момент, и сейчас мне хочется выглядеть более мужественно", — подчеркнул исполнитель.

Певец добавил, что его нынешний сценический образ больше похож на "обычного Тома, которого никто не узнает на улицах".

"Я радовался своей женской стороне последние 10 лет или около того. Мне принесло много веселья "Евровидение" и все, что за ним последовало. Я понял, что этот персонаж, которого я создал, имеет огромный потенциал, чтобы развиваться в совершенно неожиданных направлениях, и я просто ищу вдохновение. Я начал с дивы в золотом платье, а теперь я более бородатый дрэг-певец в ботинках", — добавил Нойвирт.

Ранее Том Нойвирт признался, что на протяжении многих лет живет с ВИЧ.